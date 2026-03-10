İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    • 10 mart, 2026
    • 21:45
    Azərbaycanın stolüstü tennisçiləri Qazaxıstana yola düşüblər

    Azərbaycanın qadın stolüstü tennisçiləri bu gün Qazaxıstana yola düşüblər.

    "Report" xəbər verir ki, seçmə komanda Almatı şəhərində təşkil olunacaq Avrasiya Liqası yarışında iştirak edəcək.

    Baş məşqçi Fərhad İsmayılovun rəhbərliyi ilə Aylin Əsgərova, Zemfira Mikayılova, Ləman Abdulhəmidova və Mərziyyə Nurmətova martın 12-də Almatı sınaqlarına qatılacaqlar.

    Ardınca komanda Çin Xalq Respublikasına təlim-məşq toplanışına yollanacaq. Martın 15-dən 28-dək Hebey əyalətinin Zenq Dinq şəhərində keçiriləcək toplanış qarşıdakı beynəlxalq yarışlara hazırlıq xarakteri daşıyacaq.

    stolüstü tennis Qazaxıstan Almatı Azərbaycan millisi

