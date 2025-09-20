Azərbaycanın qadın cüdoçuları Fransada təlim-məşq toplanışına qatılıblar
Fərdi
20 sentyabr, 2025
13:18
Azərbaycanın qadın cüdoçulardan ibarət milli komandası Fransanın Strasburq şəhərində beynəlxalq təlim-məşq toplanışına qatılıb.
"Report" xəbər verir ki, toplanışa qadınlardan ibarət yığmanın baş məşqçisi Amina Abdellatif və böyük məşqçi Saşa Herkenrat-Vimar rəhbərlik edir.
Sentyabrın 25-də başa çatacaq təlim düşərgəsi qarşıdakı beynəlxalq turnirlərə hazırlıq xarakteri daşıyır.
