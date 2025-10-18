Azərbaycanın qadın boksçulardan ibarət yığması Türkiyəyə yollanıb

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu Müstəqilliyin Bərpası Günü
    Fərdi
    • 18 oktyabr, 2025
    • 13:15
    Azərbaycanın qadın boksçulardan ibarət millisi Türkiyəyə yollanıb.

    "Report" Boks Federasiyasının mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, komanda oktyabrın 27-dək Kastamonuda təlim-məşq toplanışında olacaq.

    Məşqçilər korpusu hazırlığa Lalə Mədətova (48 kq), Zeynəb Rəhimova (51 kq), Nərgiz Zeynalova (54 kq), Aynur Mikayılova (57 kq) və Fatimə Mehdiyevanı (65 kq) cəlb ediblər.

    Türkiyə millisi ilə birgə təşkil olunacaq toplanış VI İslam Həmrəyliyi Oyunları və U-23 Avropa çempionatına hazırlıq xarakteri daşıyır. Hazırlıq çərçivəsində sınaq döyüşləri də keçiriləcək.

    boks Azərbaycan yığması Türkiyə Azərbaycan Boks Federasiyası Təlim-məşq toplanışı

