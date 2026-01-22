Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Göygöldəki toplanışda diqqəti güc və funksional hazırlığa ayırmışıq"
- 22 yanvar, 2026
- 14:56
Azərbaycanın sərbəst güləş millisi Göygöl toplanışında əsas diqqəti güc və funksional hazırlığa ayırıb.
"Report" xəbər verir ki, bunu sözügedən millinin baş məşqçisi Xetaq Qazyumov Azərbaycan Güləş Federasiyasının mətbuat xidmətinə açıqlamasında deyib.
O, yığmanın Göygöldəki təlim-məşq toplanışını dəyərləndirib:
"Yanvarın 31-də yekunlaşacaq hazırlıq prosesində daha çox fiziki məşqlərə üstünlük verilir. Yarış baxımından ilk startımız olan Albaniyada keçiriləcək reytinq turnirinə planlı şəkildə hazırlaşırıq. Göygöldə təlim-məşq toplanışı keçirik. Əsas diqqəti güc və funksional hazırlığa ayırmışıq. Eyni zamanda texniki-taktiki hazırlığı da bura əlavə edirik. Bu toplanışdakı məqsədimiz güc göstəricilərini və funksional hazırlığı, həmçinin dözümlülüyü artırmaqdır. Əlbəttə, öz taktiki tapşırıqlarımızı yerinə yetirmək, rəqiblərimizi izləyib öyrənmək ki, gələcəkdə kiminlə necə mübarizə aparacağımızı bilək".
O, komandanın hazırkı durumu barədə danışıb:
"Komandanın hazırkı vəziyyəti haqqında danışmaq hələ tezdir. Çünki bu yaxınlarda Azərbaycan çempionatı keçirilib. Federasiyamız testlər təşkil etdi, həmin testlərdən keçdik və idmançıların orqanizmini yoxladıq. Güləşçiləri hazırlıq prosesinə cəlb edirik ki, gələcəkdə yüksək səviyyədə işləyə bilsinlər.
Albaniyada keçiriləcək reytinq turniri üçün iki toplanış nəzərdə tutulub. Daha əvvəl dediyim kimi, birinci toplanış daha çox güc və funksional hazırlıq xarakteri daşıyır. Həmçinin, Bakıda taktiki-texniki çalışmalar üzrə toplanış keçəcəyik".