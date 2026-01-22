İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası

    Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Göygöldəki toplanışda diqqəti güc və funksional hazırlığa ayırmışıq"

    Fərdi
    • 22 yanvar, 2026
    • 14:56
    Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: Göygöldəki toplanışda diqqəti güc və funksional hazırlığa ayırmışıq

    Azərbaycanın sərbəst güləş millisi Göygöl toplanışında əsas diqqəti güc və funksional hazırlığa ayırıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu sözügedən millinin baş məşqçisi Xetaq Qazyumov Azərbaycan Güləş Federasiyasının mətbuat xidmətinə açıqlamasında deyib.

    O, yığmanın Göygöldəki təlim-məşq toplanışını dəyərləndirib:

    "Yanvarın 31-də yekunlaşacaq hazırlıq prosesində daha çox fiziki məşqlərə üstünlük verilir. Yarış baxımından ilk startımız olan Albaniyada keçiriləcək reytinq turnirinə planlı şəkildə hazırlaşırıq. Göygöldə təlim-məşq toplanışı keçirik. Əsas diqqəti güc və funksional hazırlığa ayırmışıq. Eyni zamanda texniki-taktiki hazırlığı da bura əlavə edirik. Bu toplanışdakı məqsədimiz güc göstəricilərini və funksional hazırlığı, həmçinin dözümlülüyü artırmaqdır. Əlbəttə, öz taktiki tapşırıqlarımızı yerinə yetirmək, rəqiblərimizi izləyib öyrənmək ki, gələcəkdə kiminlə necə mübarizə aparacağımızı bilək".

    O, komandanın hazırkı durumu barədə danışıb:

    "Komandanın hazırkı vəziyyəti haqqında danışmaq hələ tezdir. Çünki bu yaxınlarda Azərbaycan çempionatı keçirilib. Federasiyamız testlər təşkil etdi, həmin testlərdən keçdik və idmançıların orqanizmini yoxladıq. Güləşçiləri hazırlıq prosesinə cəlb edirik ki, gələcəkdə yüksək səviyyədə işləyə bilsinlər.

    Albaniyada keçiriləcək reytinq turniri üçün iki toplanış nəzərdə tutulub. Daha əvvəl dediyim kimi, birinci toplanış daha çox güc və funksional hazırlıq xarakteri daşıyır. Həmçinin, Bakıda taktiki-texniki çalışmalar üzrə toplanış keçəcəyik".

    Xetaq Qayzumov güləş Azərbaycan millisi Göygöl

    Son xəbərlər

    15:37

    Kuşner: Qəzzaya investisiyalar 40 milyard dolları ötəcək

    Digər ölkələr
    15:37

    Avropa Parlamenti fon der Lyayenə qarşı etimadsızlığı rədd edib

    Digər ölkələr
    15:34

    Rövşən Nəcəf: "Dekarbonizasiya investisiyalar uğrunda rəqabətdə uduzur"

    Energetika
    15:34

    İlham Əliyevin ABŞ Prezidenti Donald Trampla görüşü keçirilir

    Xarici siyasət
    15:25

    Tramp: Qəzzada insanlar çox yaxşı yaşayacaqlar

    Digər ölkələr
    15:24

    Sabah Biləsuvarın bir hissəsində qaz olmayacaq

    Energetika
    15:24

    NATO baş katibinin müavini: Azərbaycan çox dəyərli tərəfdaşımızdır

    Xarici siyasət
    15:17

    Putin bu gün Sülh Şurasına vəsait ayırma imkanını müzakirə edəcək

    Region
    15:17
    Foto
    Video

    ABŞ Prezidenti Donald Trampın təşəbbüsü ilə yaradılan Sülh Şurası təsis edilib - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti