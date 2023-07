Azərbaycanın kata və kumiteçiləri Yaponiyada 5 qızıl və 1 gümüş medal qazanıblar

Azərbaycanın kata və kumite üzrə idmançıları Yaponiyanın Okinava şəhərində keçirilən beynəlxalq turnirdə 5 qızıl və 1 gümüş medal qazanıblar.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Koşiki Karate-do Federasiyasının fəxri prezidenti Adnan Əhmədzadə tviterdə bildirib.

“22-23 iyul tarixlərində Yaponiyanın Okinava şəhərində keçirilən beynəlxalq yarışlarda Azərbaycan Koşiki Karate-do Federasiyasının idmançıları kata və kumite üzrə 5 qızıl və 1 gümüş medal qazanıblar.

Çempionlarımız Sevinc, Nazim və Kənanı və Azərbaycan Koşiki Karate-do Federasiyasını təbrik edirəm!”, - o sosial şəbəkədə yazıb.

Qeyd edək ki, idmançıların bu uğuru ASTA-nın (Azerbaijan Sport Talents Academy) dəstəyi ilə ərsəyə gəlib.