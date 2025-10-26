İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Azərbaycanın fiqurlu konkisürəni "Cup of China" Qran-prisində iştirak edib

    • 26 oktyabr, 2025
    • 09:12
    Azərbaycanın fiqurlu konkisürəni Cup of China Qran-prisində iştirak edib

    Azərbaycanın fiqurlu konkisürəni Vladimir Litvintsev Çinin Çongqing şəhərində keçirilən "Cup of China" Qran-prisində iştirak edib.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Qış İdmanı Növləri Federasiyasının mətbuat xidmətindən bildirilib.

    V.Litvintsev qısa və sərbəst proqram üzrə yarışlarda 12 idmançı arasında 6-cı yerə sahib olub. O, 222.64 xal toplayıb.

    Vladimir Litvintsev fiqurlu konkisürmə Çin Qran-prisi

    Fərdi
