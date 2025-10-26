Azərbaycanın fiqurlu konkisürəni "Cup of China" Qran-prisində iştirak edib
Fərdi
- 26 oktyabr, 2025
- 09:12
Azərbaycanın fiqurlu konkisürəni Vladimir Litvintsev Çinin Çongqing şəhərində keçirilən "Cup of China" Qran-prisində iştirak edib.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Qış İdmanı Növləri Federasiyasının mətbuat xidmətindən bildirilib.
V.Litvintsev qısa və sərbəst proqram üzrə yarışlarda 12 idmançı arasında 6-cı yerə sahib olub. O, 222.64 xal toplayıb.
