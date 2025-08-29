    İlham Əliyev futbol təhsil Türkiyə

    Azərbaycanın daha iki cüdoçusu bu gün dünya çempionatında mübarizə aparacaq

    Azərbaycanın daha iki yeniyetmə cüdoçusu Bolqarıstanın paytaxtı Sofiyada keçirilən dünya çempionatında bu gün mübarizəyə qoşulacaq.

    "Report"un məlumatına görə, Məhəmməd Ağakişiyev (73 kq) 1/16 finalda Yeso Samsiani (Gürcüstan) / Atxan Biçoyev (IJF) cütünün qalibi, Səmayə Yusifli (57 kq) isə eyni raundda Nonoka Yamakava (Yaponiya) ilə üz-üzə gələcək.

    Qeyd edək ki, indiyədək Azərbaycanın 11 cüdoçusu tatamiyə çıxıb. Onlardan Anar Quliyev (50 kq) və Zeyd Ələsgərov (60 kq) bürünc medal qazanıblar. 

    Turnirdə fərdi mübarizə avqustun 30-da bitəcək. Avqustun 31-də isə qarışıq komanda yarışı baş tutacaq.

