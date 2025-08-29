Azərbaycanın daha iki cüdoçusu bu gün dünya çempionatında mübarizə aparacaq
Fərdi
- 29 avqust, 2025
- 09:26
Azərbaycanın daha iki yeniyetmə cüdoçusu Bolqarıstanın paytaxtı Sofiyada keçirilən dünya çempionatında bu gün mübarizəyə qoşulacaq.
"Report"un məlumatına görə, Məhəmməd Ağakişiyev (73 kq) 1/16 finalda Yeso Samsiani (Gürcüstan) / Atxan Biçoyev (IJF) cütünün qalibi, Səmayə Yusifli (57 kq) isə eyni raundda Nonoka Yamakava (Yaponiya) ilə üz-üzə gələcək.
Qeyd edək ki, indiyədək Azərbaycanın 11 cüdoçusu tatamiyə çıxıb. Onlardan Anar Quliyev (50 kq) və Zeyd Ələsgərov (60 kq) bürünc medal qazanıblar.
Turnirdə fərdi mübarizə avqustun 30-da bitəcək. Avqustun 31-də isə qarışıq komanda yarışı baş tutacaq.
