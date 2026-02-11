Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzi ötən il 26 mindən çox işlə bağlı ekspert rəyi və arayış verib
Hadisə
- 11 fevral, 2026
- 12:39
Ötən il Ədliyyə Nazirliyinin Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzi tərəfindən 20 növ və 41 ekspert ixtisası üzrə ekspertlər tərəfindən 26 min 890 iş barədə ekspert rəyi və arayış verilib.
Bu barədə "Report"a Ədliyyə Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, verilmiş rəy və arayışların daxil olmuş işlərə nisbəti 2024-cü il ilə müqayisədə 6.6 faiz artıb.
Son xəbərlər
12:52
Rusiyada 6 maqnitudalı zəlzələ olubRegion
12:44
Ərəb Parlamentinin prezidenti: Dünyanın İlham Əliyev kimi liderlərə ehtiyacı varXarici siyasət
12:44
Lamiyə Vəliyeva: "Azərbaycan rekordunu yeniləməyim uzunmüddətli zəhmət və intizamın məhsuludur"Fərdi
12:43
Azərbaycanda daha 8 KOB subyektinə "Startap" şəhadətnaməsi verilibBiznes
12:42
İlham Əliyev: Müsəlman, o cümlədən ərəb ölkələri ilə əlaqələr xarici siyasətdə prioritet istiqamətlərdəndirXarici siyasət
12:41
Ötən il ekspertlər tərəfindən 2 milyondan çox obyekt üzərində tədqiqat aparılıbHadisə
12:39
Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzi ötən il 26 mindən çox işlə bağlı ekspert rəyi və arayış veribHadisə
12:38
"AzerGold"un təsis edilməsindən 11 il ötürSənaye
12:38
Foto