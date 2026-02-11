İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzi ötən il 26 mindən çox işlə bağlı ekspert rəyi və arayış verib

    Hadisə
    • 11 fevral, 2026
    • 12:39
    Ötən il Ədliyyə Nazirliyinin Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzi tərəfindən 20 növ və 41 ekspert ixtisası üzrə ekspertlər tərəfindən 26 min 890 iş barədə ekspert rəyi və arayış verilib.

    Bu barədə "Report"a Ədliyyə Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, verilmiş rəy və arayışların daxil olmuş işlərə nisbəti 2024-cü il ilə müqayisədə 6.6 faiz artıb.

