    Azərbaycanın boks milliləri bu ilin ilk təlim-məşq toplanışına start veriblər

    Fərdi
    • 20 fevral, 2026
    • 16:34
    Azərbaycanın boks milliləri bu ilin ilk təlim-məşq toplanışına start veriblər

    Boks üzrə gənc oğlan və qızlardan ibarət Azərbaycan milliləri bu ilin ilk təlim-məşq toplanışına start veriblər.

    "Report" xəbər verir ki, hər iki komanda hazırlığı Bakıda keçir.

    Məşqçilər korpusu toplanışa U-19 Azərbaycan çempionatında özlərini yaxşı tərəfdən göstərənləri cəlb edib.

    Bakı Boks Mərkəzində keçirilən məşqlərdə əsas diqqət ümumi fiziki hazırlığa yönəlib. Toplanış martın 1-də yekunlaşacaq.

    Azərbaycan boks millisi boks Təlim-məşq toplanışı

