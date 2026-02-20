Azərbaycanın boks milliləri bu ilin ilk təlim-məşq toplanışına start veriblər
Fərdi
- 20 fevral, 2026
- 16:34
Boks üzrə gənc oğlan və qızlardan ibarət Azərbaycan milliləri bu ilin ilk təlim-məşq toplanışına start veriblər.
"Report" xəbər verir ki, hər iki komanda hazırlığı Bakıda keçir.
Məşqçilər korpusu toplanışa U-19 Azərbaycan çempionatında özlərini yaxşı tərəfdən göstərənləri cəlb edib.
Bakı Boks Mərkəzində keçirilən məşqlərdə əsas diqqət ümumi fiziki hazırlığa yönəlib. Toplanış martın 1-də yekunlaşacaq.
Son xəbərlər
16:43
Keçən il Azərbaycana gələn və ölkədən xaricə gedənlərin sayı açıqlanıbDaxili siyasət
16:42
"Medianın İnkişafı Agentliyi" və "Sosial Tədqiqatlar Mərkəzi" yenidən təşkil olunurDigər
16:42
Azərbaycanda yeni büdcə təşkilatları yaradılıbMaliyyə
16:41
Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin iki qurumu QSC-yə çevrilibİnfrastruktur
16:41
Azərbaycanda əmtəəlik qaz hasilatı 8 %-ə yaxın artıbEnergetika
16:39
Azərbaycanda qeydiyyatda olan işsizlərin sayı açıqlanıbDaxili siyasət
16:39
Azərbaycanda əhalinin sayı açıqlanıbDaxili siyasət
16:37
Azərbaycanda nikah və boşanmaların sayı azalıbDaxili siyasət
16:35