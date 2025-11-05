İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Azərbaycanı VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarında təmsil edəcək qılıncoynadanlar müəyyənləşib

    Fərdi
    • 05 noyabr, 2025
    • 12:12
    Azərbaycanı VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarında təmsil edəcək qılıncoynadanlar müəyyənləşib

    Azərbaycanı Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtı Ər-Riyadda keçirilən VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarında təmsil edəcək qılıncoynadanlar müəyyənləşib.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Qılıncoynatma Federasiyasından bildirilib.

    Qılıncoynatmanın sablya və şpaqa növləri üzrə şəxsi və komanda yarışlarında ümumilikdə 15 idmançı iştirak edəcək.

    Sablya

    Qadınlar

    Şəxsi yarışlar

    Palina Kaspiaroviç

    Səbinə Kərimova

    Komanda yarışları

    Palina Kaspiaroviç

    Səbinə Kərimova

    Zərifə Hüseynova

    Kişilər

    Şəxsi yarışlar

    Maqsud Hüseynli

    Saleh Məmmədov

    Komanda yarışları

    Maqsud Hüseynli

    Saleh Məmmədov

    Murad Əkbərov

    Şpaqa

    Qadınlar

    Şəxsi yarışlar

    Aynur Quliyeva

    Nəzrin Mehdiyeva

    Komanda yarışları

    Aynur Quliyeva

    Xədicə Həsənli

    Nazilə Rəhimova

    Kişilər

    Şəxsi yarışlar

    Ruslan Həsənov

    Vahab Fətullayev

    Komanda yarışları

    Ruslan Həsənov

    Emin Səfərbəyov

    Mirxətai Məmmədov

    Qeyd edək ki, qılıncoynatma yarışları noyabrın 17-20-si aralığında keçiriləcək.

