Azərbaycanı VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarında təmsil edəcək qılıncoynadanlar müəyyənləşib
- 05 noyabr, 2025
- 12:12
Azərbaycanı Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtı Ər-Riyadda keçirilən VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarında təmsil edəcək qılıncoynadanlar müəyyənləşib.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Qılıncoynatma Federasiyasından bildirilib.
Qılıncoynatmanın sablya və şpaqa növləri üzrə şəxsi və komanda yarışlarında ümumilikdə 15 idmançı iştirak edəcək.
Sablya
Qadınlar
Şəxsi yarışlar
Palina Kaspiaroviç
Səbinə Kərimova
Komanda yarışları
Palina Kaspiaroviç
Səbinə Kərimova
Zərifə Hüseynova
Kişilər
Şəxsi yarışlar
Maqsud Hüseynli
Saleh Məmmədov
Komanda yarışları
Maqsud Hüseynli
Saleh Məmmədov
Murad Əkbərov
Şpaqa
Qadınlar
Şəxsi yarışlar
Aynur Quliyeva
Nəzrin Mehdiyeva
Komanda yarışları
Aynur Quliyeva
Xədicə Həsənli
Nazilə Rəhimova
Kişilər
Şəxsi yarışlar
Ruslan Həsənov
Vahab Fətullayev
Komanda yarışları
Ruslan Həsənov
Emin Səfərbəyov
Mirxətai Məmmədov
Qeyd edək ki, qılıncoynatma yarışları noyabrın 17-20-si aralığında keçiriləcək.