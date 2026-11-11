İlham Əliyev COP31
    İlham Əliyev COP31

    Azərbaycanda "Üzgüçülük hamı üçün" yarışı keçiriləcək

    Fərdi
    • 11 noyabr, 2026
    • 11:14
    Azərbaycanda Üzgüçülük hamı üçün yarışı keçiriləcək

    Gənclər və İdman Nazirliyi, Azərbaycan Üzgüçülük Federasiyasının birgə təşkilatçılığı ilə "Üzgüçülük hamı üçün" yarışı keçiriləcək.

    Bu barədə "Report"a nazirliyin mətbuat xidmətindən bildirilib.

    Turnirdə 14 yaş kateqoriyası üzrə (10-11, 12-13, 14-15, 16-17, 18-20, 21-25, 26-30, 31-35, 36-40, 41-45, 46-50, 51-55, 56-60, 61 və yuxarı yaşlar) 9 yaşdan yuxarı hər kəs iştirak edə bilər.

    Hər yaş kateqoriyasında ölkə üzrə 1-ci və 2-ci yerləri tutan üzgüçülər türkdilli dövlətlər arasında keçiriləcək "Üzgüçülük hamı üçün" layihəsinin final mərhələsinə vəsiqə qazanacaqlar.

    Yarışda iştirak etmək istəyənlər noyabrın 30-dək qeydiyyatdan keçə bilərlər.

    Qeyd edək ki, mübarizə dekabrın 18-də, saat 10:00-da respublikada fəaliyyət göstərən üzgüçülük hovuzlarında təşkil olunacaq.

    Azərbaycan Gənclər və İdman Nazirliyi Azərbaycan Üzgüçülük Federasiyası Üzgüçülük hamı üçün layihəsi
    44 filmi
    44 filmi

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