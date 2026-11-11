Azərbaycanda "Üzgüçülük hamı üçün" yarışı keçiriləcək
- 11 noyabr, 2026
- 11:14
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Gənclər və İdman Nazirliyi, Azərbaycan Üzgüçülük Federasiyasının birgə təşkilatçılığı ilə "Üzgüçülük hamı üçün" yarışı keçiriləcək.
Bu barədə "Report"a nazirliyin mətbuat xidmətindən bildirilib.
Turnirdə 14 yaş kateqoriyası üzrə (10-11, 12-13, 14-15, 16-17, 18-20, 21-25, 26-30, 31-35, 36-40, 41-45, 46-50, 51-55, 56-60, 61 və yuxarı yaşlar) 9 yaşdan yuxarı hər kəs iştirak edə bilər.
Hər yaş kateqoriyasında ölkə üzrə 1-ci və 2-ci yerləri tutan üzgüçülər türkdilli dövlətlər arasında keçiriləcək "Üzgüçülük hamı üçün" layihəsinin final mərhələsinə vəsiqə qazanacaqlar.
Yarışda iştirak etmək istəyənlər noyabrın 30-dək qeydiyyatdan keçə bilərlər.
Qeyd edək ki, mübarizə dekabrın 18-də, saat 10:00-da respublikada fəaliyyət göstərən üzgüçülük hovuzlarında təşkil olunacaq.