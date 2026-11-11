İlham Əliyev COP31
    İlham Əliyev COP31

    Azərbaycanda 10 ayda orta illik inflyasiya 5,6 % olub

    Maliyyə
    • 11 noyabr, 2026
    • 11:07
    Azərbaycanda 10 ayda orta illik inflyasiya 5,6 % olub

    Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycanda istehlak qiymətləri ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 5,6 % artıb.

    "Report" bu barədə Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir.

    Xatırladaq ki, yanvar-sentyabr aylarının yekununda orta illik inflyasiya 5,7 % təşkil edib.

    Orta illik inflyasiya Dövlət Statistika Komitəsi
    В Азербайджане среднегодовая инфляция составила 5,6% за 10 месяцев
    Azerbaijan's average annual inflation stands at 5.6% in first 10 months
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