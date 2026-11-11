Azərbaycanda 10 ayda orta illik inflyasiya 5,6 % olub
Maliyyə
- 11 noyabr, 2026
- 11:07
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Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycanda istehlak qiymətləri ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 5,6 % artıb.
"Report" bu barədə Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir.
Xatırladaq ki, yanvar-sentyabr aylarının yekununda orta illik inflyasiya 5,7 % təşkil edib.
В Азербайджане среднегодовая инфляция составила 5,6% за 10 месяцев
Azerbaijan's average annual inflation stands at 5.6% in first 10 months
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