В Азербайджане среднегодовая инфляция составила 5,6% за 10 месяцев
Финансы
- 11 ноября, 2026
- 11:14
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В Азербайджане за 10 месяцев текущего года среднегодовая инфляция составила 5,6%.
Как сообщает Report, такие данные приводит Госкомитет по статистике.
Отметим, что Министерство экономики Азербайджана на 2026 год прогнозирует среднегодовую инфляцию на уровне 5,7%.
В 2025 году среднегодовая инфляция в Азербайджане составила 5,6%.
Azərbaycanda 10 ayda orta illik inflyasiya 5,6 % olub
Azerbaijan's average annual inflation stands at 5.6% in first 10 months
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