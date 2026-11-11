В Азербайджане среднегодовая инфляция составила 5,6% за 10 месяцев

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В Азербайджане за 10 месяцев текущего года среднегодовая инфляция составила 5,6%.

Как сообщает Report, такие данные приводит Госкомитет по статистике.

Отметим, что Министерство экономики Азербайджана на 2026 год прогнозирует среднегодовую инфляцию на уровне 5,7%.

В 2025 году среднегодовая инфляция в Азербайджане составила 5,6%.