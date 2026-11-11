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    В Азербайджане среднегодовая инфляция составила 5,6% за 10 месяцев

    Финансы
    • 11 ноября, 2026
    • 11:14
    В Азербайджане среднегодовая инфляция составила 5,6% за 10 месяцев

    В Азербайджане за 10 месяцев текущего года среднегодовая инфляция составила 5,6%.

    Как сообщает Report, такие данные приводит Госкомитет по статистике.

    Отметим, что Министерство экономики Азербайджана на 2026 год прогнозирует среднегодовую инфляцию на уровне 5,7%.

    В 2025 году среднегодовая инфляция в Азербайджане составила 5,6%.

    Среднегодовая инфляция
    Azərbaycanda 10 ayda orta illik inflyasiya 5,6 % olub
    Azerbaijan's average annual inflation stands at 5.6% in first 10 months
    MiniBoss
    44 filmi

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