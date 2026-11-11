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    Bakıda avtomobil körpüdən aşıb

    Hadisə
    • 11 noyabr, 2026
    • 11:05
    Bakıda avtomobil körpüdən aşıb

    Bakının Nizami rayonunda, Babək prospekti ilə Məhəmməd Hadi küçəsinin kəsişməsində BMW markalı minik avtomobili körpüdən köməkçi yola aşıb.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, qəza nəticəsində Günəşli qəsəbəsi istiqamətində nəqliyyat sıxlığı yaranıb.

    İlkin məlumata görə, qəzaya uğrayan 10 HH 919 dövlət qeydiyyat nişanlı avtomobilin sürücüsü Vüsal Nəsirli yüngül xəsarətlər alıb.

    Hazırda polis yaranmış sıxlığın aradan qaldırılması və nəqliyyatın hərəkətinin tənzimlənməsi istiqamətində zəruri tədbirlər görür.

    Yol-nəqliyyat hadisəsi Avtomobil aşıb Babək prospekti Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyi (DİN)
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    В Баку автомобиль упал с моста в Низаминском районе
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