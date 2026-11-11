В Баку автомобиль упал с моста в Низаминском районе
Происшествия
- 11 ноября, 2026
- 11:10
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В Низаминском районе легковой автомобиль упал с моста на вспомогательную дорогу на пересечении проспекта Бабека и улицы Мухаммеда Хади.
Как сообщили Report в Министерстве внутренних дел Азербайджана, в результате аварии образовался транспортный затор в направлении поселка Гюнешли.
В настоящее время сотрудники полиции принимают необходимые меры для устранения затора и регулирования движения транспорта.
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