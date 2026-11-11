Azərbaycanda orta aylıq əməkhaqqı 8 %-ə yaxın artıb
Maliyyə
- 11 noyabr, 2026
- 11:07
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Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycanda muzdla çalışan işçilərin orta aylıq nominal əməkhaqqı ötən ilin müvafiq dövrünə nisbətən 7,8 % artaraq 1 173 manat təşkil edib.
"Report" bu barədə Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir.
İqtisadiyyatın mədənçıxarma sənayesi, maliyyə və sığorta fəaliyyəti, informasiya və rabitə, peşə, elmi və texniki fəaliyyət, eləcə də nəqliyyat və anbar təsərrüfatı sahələrində orta aylıq nominal əməkhaqqı daha yüksək olub.
Средняя зарплата в Азербайджане достигла 1 173 манатов
Average monthly nominal wage in Azerbaijan increases by 7.8%
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