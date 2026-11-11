İlham Əliyev COP31
    İlham Əliyev COP31

    Azərbaycanda orta aylıq əməkhaqqı 8 %-ə yaxın artıb

    Maliyyə
    • 11 noyabr, 2026
    • 11:07
    Azərbaycanda orta aylıq əməkhaqqı 8 %-ə yaxın artıb

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycanda muzdla çalışan işçilərin orta aylıq nominal əməkhaqqı ötən ilin müvafiq dövrünə nisbətən 7,8 % artaraq 1 173 manat təşkil edib.

    "Report" bu barədə Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir.

    İqtisadiyyatın mədənçıxarma sənayesi, maliyyə və sığorta fəaliyyəti, informasiya və rabitə, peşə, elmi və texniki fəaliyyət, eləcə də nəqliyyat və anbar təsərrüfatı sahələrində orta aylıq nominal əməkhaqqı daha yüksək olub.

    Orta aylıq əməkhaqqı Dövlət Statistika Komitəsi
    Средняя зарплата в Азербайджане достигла 1 173 манатов
    Average monthly nominal wage in Azerbaijan increases by 7.8%
    MiniBoss
    44 filmi

    Son xəbərlər

    13:42
    FT: Almaniya ilə Fransa arasında uzaqmənzilli silahların tətbiqi məsələsində gərginlik yaranıb
    Digər ölkələr
    13:36
    Foto
    Azərbaycanın sərbəst güləşçiləri Qazaxıstanda 8 medal qazanıblar
    Fərdi
    13:22
    Video
    İlham Əliyev və Mehriban Əliyeva Antalyada COP31 Liderlər Sammitində iştirak edirlər - Yenilənib-2
    Xarici siyasət
    13:21
    Azərbaycanda bayram günlərində avtobuslarla daşınan sərnişinlərin sayı açıqlanıb
    İnfrastruktur
    13:06
    UEFA Millətlər Liqası: Lixtenşteyn - Azərbaycan oyununun hakimləri açıqlanıb
    Futbol
    13:05
    Foto
    Fuad Muradov Polşa Azərbaycanlılarının Koordinasiya Şurasının iclasında iştirak edib
    Daxili siyasət
    12:57
    Astarada mikroavtobus aşıb, 4 nəfər xəsarət alıb - Yenilənib
    Hadisə
    12:53
    "Kəlbəcər" tankeri əsaslı təmir olunub
    İnfrastruktur
    12:46
    "Sumqayıt"ın futbolçusu İsa Suliman Pakistan millisinə dəvət alıb
    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti