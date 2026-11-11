Средняя зарплата в Азербайджане достигла 1 173 манатов
Финансы
- 11 ноября, 2026
- 11:11
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Среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в Азербайджане в январе–сентябре выросла на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 1 173 манатов.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.
Более высокий уровень средней зарплаты зафиксирован в горнодобывающей промышленности, финансовой и страховой деятельности, сферах информации и связи, профессиональной, научной и технической деятельности, а также транспорта и складского хозяйства.
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