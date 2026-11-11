Средняя зарплата в Азербайджане достигла 1 173 манатов

Среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в Азербайджане в январе–сентябре выросла на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 1 173 манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

Более высокий уровень средней зарплаты зафиксирован в горнодобывающей промышленности, финансовой и страховой деятельности, сферах информации и связи, профессиональной, научной и технической деятельности, а также транспорта и складского хозяйства.