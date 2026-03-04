Azərbaycanda bələdiyyələrin idmana cəlb olunması təklif olunur
Fərdi
- 04 mart, 2026
- 12:14
Azərbaycanda bələdiyyələrin idmana cəlb olunması təklif olunur.
"Report"un məlumatına görə, bunu Milli Məclisin Gənclər və İdman Komitəsinin üzvü Müşfiq Cəfərov Gənclər və İdman Nazirliyi, Milli Olimpiya Komitəsi və idman federasiyaları ilə görüşdə deyib.
Deputatın sözlərinə görə, bir sıra ölkələrdə bu təcrübədən istifadə edilir:
"Bələdiyyələri idmana cəlb edə bilərik. Bu təcrübədən dünya ölkələrində istifadə edilir. Kənd bələdiyyələrinin işə cəlbi kütləviliyin daha da artmasına səbəb ola bilər".
