Azərbaycan və Vyetnamın şahmat milliləri arasında onlayn yoldaşlıq görüşü keçirilib
- 10 sentyabr, 2025
- 16:02
Azərbaycan və Vyetnamın şahmat milliləri arasında onlayn yoldaşlıq görüşü keçirilib.
"Report"un məlumatına görə, 8, 10 və 12 yaş kateqoriyasında yığma üzvlərinin iştirak etdiyi yarış Azərbaycan komandasının 7:5 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.
Yığmanın heyətində Nazlı Rüstəmli, Mehriban Əhmədli, Fatimə Mirzəliyeva, Kənan Babasoy, Atilla Orman və Nurlan Əzizli çıxış edib.
Qeyd edək ki, yoldaşlıq görüşü Qazaxıstanda keçiriləcək Avropa çempionatına hazırlıq məqsədi daşıyıb.
