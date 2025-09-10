İlham Əliyev DÇ-2026 AQEM Nepal Qətər Orta Dəhliz
    Azərbaycan və Vyetnamın şahmat milliləri arasında onlayn yoldaşlıq görüşü keçirilib

    Fərdi
    • 10 sentyabr, 2025
    • 16:02
    Azərbaycan və Vyetnamın şahmat milliləri arasında onlayn yoldaşlıq görüşü keçirilib

    Azərbaycan və Vyetnamın şahmat milliləri arasında onlayn yoldaşlıq görüşü keçirilib.

    "Report"un məlumatına görə, 8, 10 və 12 yaş kateqoriyasında yığma üzvlərinin iştirak etdiyi yarış Azərbaycan komandasının 7:5 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. 

    Yığmanın heyətində Nazlı Rüstəmli, Mehriban Əhmədli, Fatimə Mirzəliyeva, Kənan Babasoy, Atilla Orman və Nurlan Əzizli çıxış edib. 

    Qeyd edək ki, yoldaşlıq görüşü Qazaxıstanda keçiriləcək Avropa çempionatına hazırlıq məqsədi daşıyıb.

    Şahmat yoldaşlıq oyunu

