İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış” AQEM
    İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış” AQEM

    Azərbaycan Üzgüçülük Federasiyası ukraynalı mütəxəssislə əməkdaşlığa başlayıb

    Fərdi
    • 09 sentyabr, 2025
    • 15:19
    Azərbaycan Üzgüçülük Federasiyası ukraynalı mütəxəssislə əməkdaşlığa başlayıb
    Oksana Pismenna

    Azərbaycan Üzgüçülük Federasiyası (ASF) bədii üzgüçülük üzrə Ukrayna milli komandasının keçmiş üzvü, əməkdar idman ustası və məşqçi Oksana Pismenna ilə əməkdaşlığa başlayıb.

    Bu barədə "Report"a ASF-nin mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

    Məqsəd bədii üzgüçülük növünün ölkədə inkişafı, zamanla milli komandanın formalaşdırılması və beynəlxalq yarışlarda uğurla iştirak etməsidir.

    Bundan öncə O.Pismenna Ukrayna, Türkiyə, Fransa, İsveçrə, Cənubi Koreya və Misir milliləri ilə çalışıb. Onun yetirmələri yeniyetmələrdən ibarət millilərdən əsas yığmaya keçməklə yanaşı, dəfələrlə Avropa və dünya çempionları, eləcə də Olimipiya Oyunlarının mükafatçıları olmağı bacarıblar.

    Mütəxəssis ASF-nin mətbuat xidmətinə açıqlamasında biliklərin digər nəsillərə ötürülməsinin vacibliyini vurğulayıb:

    "Dəyərli biliklərin nəsildən nəsilə ötürülməsi çox vacibdir. Məşqçinin ən vacib xüsusiyyəti onun bilik və təcrübəsini idmançılar və yeni məşqçiliyə başlayanlarla bölüşməsidir. Yalnız o halda idman növümüz inkişaf edərək, məşğul olmaq istəyən idmançılar üçün maraqlı olacaq. İstəyirəm ki, birlikdə böyük uğurlara imza ataq".

    üzgüçülük Azərbaycan Üzgüçülük Federasiyası Oksana Pismenna

    Son xəbərlər

    15:53
    Foto

    "AzInTelecom" media nümayəndələri üçün təlim təşkil edib

    İKT
    15:49

    Azərbaycanın airbadminton millisi dünya çempionatına vəsiqə qazanıb

    Fərdi
    15:48

    Tu An Tuan: "Qlobal iqtisadi artımın yavaşlaması dünya maliyyə sistemi üçün riskləri artırır"

    Xarici siyasət
    15:47

    "Qarabağ"ın rəqibinin futbolçusu əməliyyat olunub

    Futbol
    15:36

    Azərbaycanın basketbol millisinin baş məşqçisi: "Yer aldığımız qrupu çətin adlandırmazdım"

    Komanda
    15:31

    Deputat: Daxili qoşunlarda müddətdən artıq qulluq edənlər mənzillə təmin edilmirlər

    Daxili siyasət
    15:27

    Bakı aeroportu ərazisinə daxil olan taksilərlə bağlı məsələyə aydınlıq gətirib

    İnfrastruktur
    15:22

    Avstriya və Ermənistan Bakı-İrəvan münasibətlərinin normallaşmasını müzakirə edib

    Region
    15:21

    Hindistanlı ekspert: "Asiyada işçilərin əməkhaqlarının az olması artıq üstünlük yaratmır"

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti