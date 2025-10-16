İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    Azərbaycan şahmatçısı: "Əsas məqsədimiz olimpiadada qızıl medal qazanmaqdır"

    • 16 oktyabr, 2025
    • 10:46
    Azərbaycan şahmatçısı: Əsas məqsədimiz olimpiadada qızıl medal qazanmaqdır
    Rauf Məmmədov

    Azərbaycan şahmatçılarının əsas məqsədi olimpiadada qızıl medal qazanmaqdır.

    Bunu "Report"a açıqlamasında kişi şahmatçılardan ibarət millinin üzvü Rauf Məmmədov deyib.

    37 yaşlı qrossmeyster yığmanın Gürcüstanda təşkil olunan Avropa çempionatında çıxışı ilə bağlı düşüncələrini bölüşüb:

    "Bu, 2009-cu ildəki nəticələrə bənzəyir. Həmin vaxt Rusiya ilə eyni xal toplamışdıq. Öz oyunlarım yaxşı keçmədi. Amma Ukrayna komandası ilə oyunda qələbə qazandım. O da vacib qələbə idi. İkinci yer yaxşı nəticədir. Serbiyanı məğlub etsəydik, birinci yeri tutmaq üçün böyük şansımız var idi. 8 ildən sonra ikinci yer bizim üçün yaxşı nəticədir. Gənclər də komandaya lazımdır. Əsas məqsəd olimpiadada nəticə qazanmaqdır. Şahamat azarkeşlərinə demək istyirəm ki, sadəcə, bizə inansınlar".

    Millinin digər üzvü Aydın Süleymanlı isə Avropa çempionatında qızıl medal qazanacaqlarına inandıqlarını söyləyib:

    "Bu mənim yığmada ilk uğurum idi. Digər tərəfdən, Şəhriyar Məmmədyarovu, Teymur Rəcəbovu görəndə daha yaxşı çıxış etmək üçün bir qədər də motivasiya oluram. Qızıl medal qazanacağımıza inanırdıq, amma qismət olmadı. Ümid edirəm ki, olimpiadada və növbəti Avropa çempionatında qızıl medal qazanarıq və bu da mənim üçün ilk olar".

    Qeyd edək ki, Azərbaycan millisi Gürcüstanın Batumi şəhərində təşkil olunan Avropa çempionatında gümüş medal qazanıb.

