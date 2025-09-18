İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    • 18 sentyabr, 2025
    • 13:50
    Azərbaycan şahmatçıları Qazaxıstanda dünya çempionatında iştirak edəcəklər.

    "Report" xəbər verir ki, bu gün Almatı şəhərində mundialın açılış mərasimi gerçəkləşəcək.

    Mötəbər yarışda 83 ölkədən 785 şahmatçı mübarizə aparacaq. Çempionat 8, 10 və 12 yaş kateqoriyasında oğlan və qızları arasında təşkil olunacaq.

    Dünya çempionatında Azərbaycanı Fatimə Mirzəliyeva, Nurlan Əzizli, Mehriban Əhmədli, Mələk Əsədli, Atilla Orman, Kənan Babasoy və Əsnad Baxşızadə təmsil edəcəklər.

    11 turdan ibarət dünya çempionatına sentyabrın 30-da yekun vurulacaq.

