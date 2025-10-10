İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası

    Azərbaycan şahmatçıları Ermənistan millisinə qalib gəliblər

    Fərdi
    • 10 oktyabr, 2025
    • 20:47
    Azərbaycan şahmatçıları Ermənistan millisinə qalib gəliblər

    Gürcüstanın Batumi şəhərində keçirilən Avropa çempionatında Azərbaycan şahmatçıları Ermənistan millisinə qalib gəliblər.

    "Report" xəbər verir ki, qitə turnirində VI turun partiyaları keçirilib.

    Kişi şahmatçılardan ibarət Azərbaycan komandası Ermənistana 2.5:1.5 hesabıyla qalib gəlib.

    VI turda Şəhriyar Məmmədyarov görüşü qalib kimi başa vurub. Rauf Məmmədov, Eltac Səfərli və Aydın Süleymanlı heç-heçəyə oynayıb. Bu qələbədən sonra Azərbaycan komandasının aktivində 9 xal var.

    Qadın şahmatçılardan ibarət komandamız da VI turda Ermənistan şahmatçılarını üstələyib. Ülviyyə Fətəliyeva və Gülnar Məmmədova rəqibi məğlub edib, Xanım Balacayeva və Gövhər Beydullayeva partiyanı heç-heçə başa vurub. 3:1 hesablı qələbədən sonra xanım şahmatçıların xalı 8-ə çatıb.

    Qeyd edək ki, sabah Avropa çempionatında istirahət günüdür. Qitə çempionatına oktyabrın 14-də yekun vurulacaq.

    Şahmat Rauf Məmmədov, Avropa çempionatı Şəhriyar Məmmədyarov

    Son xəbərlər

    20:58
    Video

    ABŞ-də müdafiə şirkətinin zavodunda güclü partlayış baş verib, ölənlər var

    Digər ölkələr
    20:57

    Gələn il Həcc ziyarətinə gedəcək zəvvarlar üçün sağlamlıq tələbləri açıqlanıb

    Din
    20:51

    Melaniya Tramp Putinlə birbaşa əlaqə saxlayacağını açıqlayıb

    Digər ölkələr
    20:47
    Foto

    Azərbaycan şahmatçıları Ermənistan millisinə qalib gəliblər

    Fərdi
    20:44

    Ukrayna və Finlandiya "İstəklilər koalisiyası" çərçivəsində koordinasiya barədə razılığa gəlib

    Digər ölkələr
    20:33
    Foto

    Bakıda Üzeyir Hacıbəyli və Mikaloyus Konstantinas Çyurlyonisin xatirəsinə həsr olunmuş konsert olub

    Mədəniyyət siyasəti
    20:32
    Foto

    CIDC-2025 tədbirinin rəsmiləri kibertəhlükəsizlik sərgisi ilə tanış olublar

    İKT
    20:27
    Foto

    Ermənistan silahlı qüvvələrinin azərbaycanlı əsirlərə işgəncə verməsi ilə bağlı sübutlar məhkəmədə nümayiş etdirilib

    Daxili siyasət
    20:26

    Norveç Nobel Sülh Mükafatı laureatı haqqında məlumatların sızma ehtimalını araşdıracaq

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti