Azərbaycan şahmatçıları dünya çempionatında ikinci olub
Fərdi
- 23 noyabr, 2025
- 21:01
Azərbaycanın qadın şahmatçılardan ibarət millisi İspaniyanın Linares şəhərində təşkil olunan dünya çempionatında ikinci olub.
"Report"un məlumatına görə, milli həlledici matçda Beynəlxalq Şahmat Federasiyasının (FIDE) komandası ilə üz-üzə gəlib.
Ülviyyə Fətəliyeva, Gövhər Beydullayeva, Xanım Balacayeva, Gülnar Məmmədova və Ayan Allahverdiyevadan ibarət milli ilk görüşdə 1:3, ikinci qarşılaşmada isə 1,5:2,5 hesabı ilə uduzub.
Qeyd edək ki, komandanın kapitanı İlahə Qədimova olub.
Son xəbərlər
21:53
Rubio: Ukrayna nümayəndə heyəti ilə görüşlərdən sonra sülh planına düzəlişlər etdikDigər ölkələr
21:33
Cenevrədə sülh planı üzrə ABŞ-Ukrayna danışıqlarının əsas mərhələsi başlayıbDigər ölkələr
21:09
Umerov: Ukrayna üzrə sülh planının razılaşdırılması son mərhələdədirDigər ölkələr
21:01
Azərbaycan şahmatçıları dünya çempionatında ikinci olubFərdi
20:52
Azərbaycanın iki boksçusu Avropa çempionatına qələbə ilə start veribFərdi
20:28
Video
Hava şəraiti ilə əlaqədar Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda sürət həddi endirilibİnfrastruktur
20:25
Foto
Kamran Əliyevin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Rumıniyada işğüzar səfərdədirXarici siyasət
20:16
Nigeriyada terrorçular tərəfindən oğurlanan məktəblilərdən 50-si qaçıbDigər ölkələr
19:58