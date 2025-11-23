Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет

    Женская сборная Азербайджана по шахматам заняла второе место на чемпионате мира

    Индивидуальные
    • 23 ноября, 2025
    • 21:17
    Женская сборная Азербайджана по шахматам заняла второе место на чемпионате мира

    Сборная Азербайджана среди женщин заняла второе место на чемпионате мира, который проходит в городе Линарес (Испания).

    Как передает Report, в решающем матче национальная команда встретилась со сборной Международной шахматной федерации (FIDE).

    Состав сборной - Ульвия Фаталиева, Говхар Бейдуллаева, Ханым Баладжаева, Гюльнар Мамедова и Аян Аллахвердиева - проиграл первый матч со счетом 1:3, а второй - со счетом 1,5:2,5.

    Отметим, что капитаном команды была Илага Кадымова.

    Женская сборная Азербайджана шахматисты ЧМ
    Azərbaycan şahmatçıları dünya çempionatında ikinci olub

    Последние новости

    21:47

    Андрей Ермак сообщил о значительном прогрессе переговоров с США в Женеве

    Другие страны
    21:37

    Рубио сообщил о корректировках "мирного плана" США после встреч с украинской делегацией

    Другие страны
    21:17

    Женская сборная Азербайджана по шахматам заняла второе место на чемпионате мира

    Индивидуальные
    21:05

    В Женеве начался основной раунд переговоров США и Украины по "мирному плану"

    Другие страны
    20:47
    Видео

    На дороге Зыхский круг-Аэропорт скоростной лимит на ряде полос снижен на 20 км/ч

    Инфраструктура
    20:44
    Фото

    Генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев находится с делегацией в рабочем визите в Бухаресте

    Внешняя политика
    20:26

    Глава МО Израиля заявил о приверженности политике давления в Ливане

    Другие страны
    20:08

    На 104-м километре трассы Баку–Газах затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    19:53

    Шалва Папуашвили: Средний коридор увеличит инвестиции в Южном Кавказе

    В регионе
    Лента новостей