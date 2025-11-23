Женская сборная Азербайджана по шахматам заняла второе место на чемпионате мира
Индивидуальные
- 23 ноября, 2025
- 21:17
Сборная Азербайджана среди женщин заняла второе место на чемпионате мира, который проходит в городе Линарес (Испания).
Как передает Report, в решающем матче национальная команда встретилась со сборной Международной шахматной федерации (FIDE).
Состав сборной - Ульвия Фаталиева, Говхар Бейдуллаева, Ханым Баладжаева, Гюльнар Мамедова и Аян Аллахвердиева - проиграл первый матч со счетом 1:3, а второй - со счетом 1,5:2,5.
Отметим, что капитаном команды была Илага Кадымова.
