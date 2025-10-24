Azərbaycan paralimpiyaçısı dünya reytinqində liderliyini davam etdirir
Fərdi
- 24 oktyabr, 2025
- 15:40
Azərbaycan parataekvondoçusu İmaməddin Xəlilov (70 kq) dünya reytinqində liderliyini davam etdirir.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Milli Paralimpiya Komitəsindən məlumat verilib.
Paralimpiya çempionu 521.10 xalla öz çəkisində birinci pillədə yer alıb.
Yay Paralimpiya Oyunlarının bürünc medalçısı Sabir Zeynalov (58 kq) 329.65 xalla dördüncüdür. Amin Şıxalıyev (63 kq) ötən reytinq cədvəli ilə müqayisədə 31.25 xalla altı pillə irəliləyərək 22-ci sıraya yüksəlib, Orxan Cəfərov da (80 kq) səkkiz pillə irəliləyərək 42.64 xalla 22-ci pillədə yer alıb.
Son xəbərlər
16:39
"Azerreyl"in kapitanı: "Çempionlar Liqası oyununda səhvlər nəticəyə təsir etdi"Komanda
16:37
Ermənistan və İran yaxın zamanda gömrük dəhlizi haqqında saziş imzalaya bilərRegion
16:36
Türkiyə Suriyaya səfir təyin edibRegion
16:32
Rəy
Trampın Venesuela planı - yeni aksiyanın başlaması üçün ödənilən şərtlər - ŞƏRHAnalitika
16:30
Suraxanıda qaz təchizatı dayandırılacaqEnergetika
16:28
Azərbaycan ətraf mühitin idarə edilməsində yeni dövlət standartı qəbul edibBiznes
16:28
Foto
TDT nazirlərinin 2-ci iclasının Bəyannaməsi qəbul edilibBiznes
16:25
Premyer Liqa: "Turan Tovuz" səfərdə "Karvan-Yevlax"ı məğlub edibFutbol
16:22