    Fərdi
    • 19 fevral, 2026
    • 16:55
    Azərbaycan oxatanı Avropa çempionatını beşinci pillədə başa vurub

    Bolqarıstanın Plovdiv şəhərində keçirilən qapalı məkanda kamandan oxatma üzrə Avropa çempionatında Azərbaycan təmsilçisi Fatimə Hüseynli beşinci yeri tutub.

    "Report" Azərbaycan Kamandan Oxatma Federasiyasına istinadən xəbər verir ki, gənclər (U-21) kateqoriyasında mübarizə aparan idmançı klassik növdə təsnifat mərhələsini 567 xalla 12-ci sırada tamamlayaraq pley-offa yüksəlib.

    Avropa çempionatının 1/4 finalında mübarizəni dayandıran F.Hüseynli yekunda beşinci pilləni tutub.

