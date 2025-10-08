Azərbaycan millisinin məşqçisi: "Ölkəmizi III MDB Oyunlarında layiqincə təmsil etdik"
Fərdi
08 oktyabr, 2025
- 16:55
Azərbaycan gimnastları III MDB Oyunlarında ölkəni layiqincə təmsil ediblər.
"Report"un məlumatına görə, bunu jurnalistlərə açıqlamasında gənclərdən ibarət millinin məşqçisi Nəzrin Cəfərzadə deyib.
O, növbəti yarışlarda daha yaxşı çıxış edəcəklərinə inanır:
"Komandamız 8 medal qazandı. Düşünürəm ki, Azərbaycanı layiqincə təmsil etdik. Qarşıdakı yarışlarda da əlimizdən gələni edəcəyik".
Qeyd edək ki, Azərbaycan bədii gimnastları III MDB Oyunlarını 4 gümüş, eyni sayda bürünc medalla başa vurublar.
