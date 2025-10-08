İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı Zəfərə gedən yol
    • 08 oktyabr, 2025
    • 16:55
    Azərbaycan millisinin məşqçisi: Ölkəmizi III MDB Oyunlarında layiqincə təmsil etdik

    Azərbaycan gimnastları III MDB Oyunlarında ölkəni layiqincə təmsil ediblər.

    "Report"un məlumatına görə, bunu jurnalistlərə açıqlamasında gənclərdən ibarət millinin məşqçisi Nəzrin Cəfərzadə deyib.

    O, növbəti yarışlarda daha yaxşı çıxış edəcəklərinə inanır:

    "Komandamız 8 medal qazandı. Düşünürəm ki, Azərbaycanı layiqincə təmsil etdik. Qarşıdakı yarışlarda da əlimizdən gələni edəcəyik".

    Qeyd edək ki, Azərbaycan bədii gimnastları III MDB Oyunlarını 4 gümüş, eyni sayda bürünc medalla başa vurublar.

    III MDB Oyunları Nəzrin Cəfərzadə Bədii gimnastika

