Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Bütün yarışlarda ən yaxşı nəticə üçün əlimizdən gələni edirik"
- 02 sentyabr, 2025
- 16:54
Çimərlik güləşi üzrə Azərbaycan millisi bütün yarışlarda ən yaxşı nəticə üçün əlindən gələni edir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə komandanın baş məşqçisi Oyan Nəzəriani Azərbaycan Güləş Federasiyasının mətbuat xidmətinə müsahibəsində deyib.
O, iyulda baş tutan Azərbaycan çempionatı barədə danışıb:
"İki illik fasilədən sonra yenidən Azərbaycan çempionatı keçirildi. Bu çempionat 2 yaş qrupunda – U-17 və böyüklər arasında baş tutdu. Əvvəlki çempionatlarından fərqli olaraq, ilk dəfə qadınlar arasında da çimərlik güləşi üzrə qaliblər müəyyənləşdi. Yarışa xeyli iştirakçı qatılmışdı. Gözləntilərimiz doğruldu. Bu çempionatı keçirməkdə əsas hədəfimiz növbəti il baş tutacaq yeniyetmələrin Yay Olimpiya Oyunlarının hazırlığına daha erkən start vermək və milli komandanın geniş tərkibli güləşçi bazasını müəyyənləşdirib, onları məşq proseslərinə cəlb etmək, yarışlara hazırlaşmaq idi".
Mütəxəssis qarşıdakı yarışlar haqqında fikirlərini bölüşüb:
"Çempionat bitdikdən dərhal sonra güləşçiləri yığmanın tərkibinə cəlb etdik. Gündəlik bir məşqlə başladıq. Yeni gəlmiş idmançıları çimərlik güləşinin qaydaları, məşq növləri ilə tanış etdik. Daha sonra bu ilin birinci təlim-məşq toplanışına start verdik. İlk növbədə ümumi fiziki və funksional hazırlığa üstünlük verdik. Toplanış avqustun 30-da yekunlaşsa da, yarışlara qədər məşqlər davam edəcək. Əvvəlcə böyüklərdən ibarət heyətlə Dünya Seriyasının mərhələ yarışında iştirak etmək üçün Mərakeşin Kasablanka şəhərinə yollanacağıq. Oradan qayıtdıqdan dərhal sonra U-17 dünya çempionatı üçün son təlim-məşq toplanışına start verəcəyik. Burda da çeviklik və taktika üzərində işləyəcəyik. Hələ vaxtımız var. Çalışacağıq ki, daha çox təkmilləşib, maksimum dərəcədə yarışda yaxşı çıxış edək".
Oyan Nəzəriani idmançılardan gözləntilərini açıqlayıb:
"Yarış ərəfəsində çox iddialı danışmağın tərəfdarı deyiləm. Hər turnirin özəl xüsusiyyətləri var. İstənilən halda, bütün yarışlarda ən yaxşı nəticə üçün əlimizdən gələni edirik. Ona uyğun məşq edirik. Qazanacağımız nəticələri, medalların əyarını yarış günündəki şərait – güləşçilərin, rəqiblərin performansı müəyyənləşdirəcək. U-17 dünya çempionatında yüksək nəticələr qazanacağımıza ümid edirik. Dünya Seriyasında az güləşçi ilə iştirak etsək də, bu yarışda da medal qazanmağa namizədik".