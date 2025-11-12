Azərbaycan karateçisi: "Üçüncü dəfə İslamiadanın qalibi olduğum üçün çox sevincliyəm"
Fərdi
- 12 noyabr, 2025
- 22:32
Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtı Ər-Riyadda davam edən VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarında qızıl medal qazanan karateçi İrina Zaretska (68 kq) İslamiadanı üçüncü dəfə qalib kimi başa vurduğu üçün sevinc və qürur hissləri keçirir.
"Report"un yarışa ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, bunu İrina Zaretska jurnalistlərə açıqlamasında deyib.
O, final görüşünün çətin keçdiyini vurğulayıb.
Qeyd edək ki, İrina Zaretska həlledici görüşdə Türkiyə təmsilçisi Eda Eltemuru (Türkiyə) 5:3 hesabı ilə məğlub edib.
O, üçüncü dəfə İslam Həmrəyliyi Oyunlarının qalibi adını qazanıb. Karateçi 2017-ci ildə Bakıda, 2021-ci ildə isə Konyada fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxmışdı.
