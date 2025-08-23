Haqqımızda

Azərbaycan karateçisi Türkiyədə keçirilən beynəlxalq turnirdə qızıl medal qazanıb Azərbaycan karateçisi Çingiz Abbasov Türkiyənin İstanbul şəhərində keçirilən “Uluslararası Marmara Cup Turnuvası” beynəlxalq yarışında qızıl medal qazanıb.
Fərdi
23 avqust 2025 12:36
Azərbaycan karateçisi Çingiz Abbasov Türkiyənin İstanbul şəhərində keçirilən “Uluslararası Marmara Cup Turnuvası” beynəlxalq yarışında qızıl medal qazanıb.

"Report" xəbər verir ki, 22 kq çəki dərəcəsində (6-7 yaş kateqoriyası) mübarizə aparan təmsilçimiz həlledici mərhələdə yerli idmançıya qalib gəlib.

Qeyd edək ki, 28 ölkədən 1837 karateçinin qüvvəsini sınadığı turnirdə Azərbaycanı 67 idmançı təmsil edir. Uşaqlar, yeniyetmələr, gənclər və böyüklər arasında baş tutan yarışa avqustun 24-də yekun vurulacaq.

