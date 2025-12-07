İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Azərbaycan kamandan oxatanları beynəlxalq turnirdə uğurla çıxış ediblər

    Fərdi
    07 dekabr, 2025
    • 16:42
    Azərbaycan kamandan oxatanları beynəlxalq turnirdə uğurla çıxış ediblər

    Azərbaycan kamandan oxatanları Rusiyanın Çita şəhərində keçirilən "Vladimir Eşeeyev mükafatı" üzrə beynəlxalq turnirdə uğurla çıxış ediblər.

    "Report" xəbər verir ki, təmsilçilərimizdən Fatimə Hüseynli, Nilufər Ağaməmmədli və Lalə Əbdürəhmanova yüksək nəticə göstəriblər.

    Onlar 15 ölkənin iştirak etdiyi yarışda güclü rəqiblərlə mübarizədə fərqlənərək üçüncü yerə sahib olublar.

    Qeyd edək ki, yarış dekabrın 4-dən 7-dək keçirilib.

