Azərbaycan idmançısı: Beynəlxalq arenada ilk medalımdır
Fərdi
- 28 sentyabr, 2025
- 18:03
III MDB Oyunları mənim üçün çox maraqlı təcrübə oldu.
"Report"un Şimal-qərb bürosu xəbər verir ki, bunu III MDB Oyunlarında bürünc medal qazanan Azərbaycan stend atıcısı Cəmilə Paşayeva jurnalistlərə açıqlamasında deyib.
"Əlimizdən gələni etdik, amma bununla sonlanmayacaq. Hamı bizi yüksək səviyyədə dəstəklədi, motivasiya verdilər. Buna görə də hər kəsə böyük təşəkkür edirik. Bu, mənim beynəlxalq arenada ilk medalımdır", - C.Paşayeva bildirib.
Qeyd edək ki, Cəmilə Paşayeva stend atıcılığı üzrə yarışda komanda yoldaşı Cavid Həsənov ilə birlikdə bürünc mükafat qazanıb.
