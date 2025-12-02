İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Azərbaycan güləşçisi: "Vladiqafqazdakı turnirdə heç bir rəqibimə şans vermədim"

    Fərdi
    • 02 dekabr, 2025
    • 12:48
    Azərbaycan güləşçisi: Vladiqafqazdakı turnirdə heç bir rəqibimə şans vermədim

    Azərbaycan güləşçisi Maqomedxan Maqomedov Rusiyanın Vladiqafqaz şəhərində 2 qat olimpiya çempionu Soslan Andiyevin xatirə turnirində heç bir rəqibinə şans verməyib.

    Milli üzvü bunu "Report"a açıqlamasında deyib.

    O, hazırkı çəkidə qalacağını da bildirib:

    "Yarışda 5 görüş keçirdim və demək olar heç bir rəqibimə şans vermədim. İlk dəfə 125 kq-da güləşdim. Finalda Macarıstandan olan idmançını məğlub edərək birinci yeri tutdum. Daha sonra mütləq çəki dərəcəsində görüşüm oldu. Burada dağıstanlı rəqibimin ayağında problem yarandığı üçün sona qədər güləşə bilmədi. Düşünürəm ki, hazırkı çəkim normaldır və hələlik belə davam edəcəyəm".

    Qeyd edək ki, Vladiqafqazda 2 qat olimpiya çempionu Soslan Andiyevin xatirə turnirində M.Maqomedov ilk dəfə özünü 125 kq-da sınayıb və qızıl medal qazanıb.

    Maqomedxan Maqomedov güləş Vladiqafqaz xatirə turniri

    Son xəbərlər

    13:45

    "Fitch Solutions" 2025-ci ildə Azərbaycanın CƏB profisitini ÜDM-in 2,6 %-i səviyyəsində proqnozlaşdırır

    Maliyyə
    13:41

    Bakı-Ağstafa-Bakı istiqamətində əlavə qatar reysləri təyin edilib

    İnfrastruktur
    13:39

    Azərbaycanın şimal-qərb regionunun turizm cəlbediciliyinin əsas istiqamətləri açıqlanıb

    Turizm
    13:38

    Ukraynanın energetika nazirinin sabiq birinci müavini saxlanılıb

    Region
    13:37

    Sabah güclü külək əsəcək

    Ekologiya
    13:30

    Cəlilabadda ovçuluq təsərrüfatı ərazisində yanğın başlayıb

    Hadisə
    13:29

    Milli Paralimpiya Komitəsi qarşılıqlı əməkdaşlıqla bağlı memorandumların imzalanmasını planlaşdırıb

    Futbol
    13:28

    Banqladeşlə Azərbaycan qarşılıqlı olaraq səfirlik aça bilərlər

    Xarici siyasət
    13:28

    Aİ Pakistanda daşqınlardan zərər çəkmiş icmalara 3 milyon avro təcili yardım ayırır

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti