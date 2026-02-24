İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Azərbaycan güləşçisi Rusiyadakı turnirdə bürünc medal qazanıb

    Fərdi
    • 24 fevral, 2026
    • 11:46
    Azərbaycan güləşçisi Rusiyadakı turnirdə bürünc medal qazanıb

    Azərbaycanın sərbəst güləşçisi Ramiz Həsənov (79 kq) Rusiyanın Xantı-Mansiysk şəhərində keçirilən beynəlxalq turnirdə uğurlu çıxış edib.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Güləş Federasiyasından məlumat verilib.

    O, 14 ölkənin təmsil olunduğu "Vladimir Semyonov Kuboku"nda bürünc medal qazanıb.

    Ramiz Həsənov güləş Azərbaycan güləşçisindən medal Azərbaycan Güləş Federasiyası

    Son xəbərlər

    12:27

    Sabah hava çiskinli olacaq

    Digər
    12:22

    Torpaqların dövlət ehtiyacları üçün alınmasının əhatə dairəsinin genişləndirilməsi təklif olunur

    Biznes
    12:18

    Bakı metrosunun intervalında 15 dəqiqəyədək yubanmalar müşahidə olunur - YENİLƏNİB

    İnfrastruktur
    12:12
    Foto

    Cəbrayılın Horovlu kəndində həkim məntəqəsi fəaliyyətə başlayıb

    Sağlamlıq
    12:08

    Deputat: "Kibercinayətkarlıqla mübarizə normaları və sanksiyalar sərtləşdirilməlidir"

    İKT
    12:07

    Aİ səfiri: Kulevi limanı ilə bağlı Gürcüstan hakimiyyətindən ətraflı məlumat almışıq

    Region
    12:06

    İranda hərbi helikopterin qəzaya uğraması nəticəsində dörd nəfər ölüb - YENİLƏNİB-2

    Region
    12:03

    Azərbaycan cüdoçusu əməliyyat olunduğu üçün ilin ilk "Böyük Dəbilqə" turnirlərini buraxır

    Fərdi
    12:02

    Hindistanda qəzaya uğrayan təyyarənin bütün heyəti ölüb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti