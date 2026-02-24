Azərbaycan güləşçisi Rusiyadakı turnirdə bürünc medal qazanıb
Fərdi
- 24 fevral, 2026
- 11:46
Azərbaycanın sərbəst güləşçisi Ramiz Həsənov (79 kq) Rusiyanın Xantı-Mansiysk şəhərində keçirilən beynəlxalq turnirdə uğurlu çıxış edib.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Güləş Federasiyasından məlumat verilib.
O, 14 ölkənin təmsil olunduğu "Vladimir Semyonov Kuboku"nda bürünc medal qazanıb.
