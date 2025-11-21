İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi D-8 Media Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi D-8 Media Forumu

    Azərbaycan güləşçisi: "İslamiadada qızıl medala ümid edirdim"

    Fərdi
    • 21 noyabr, 2025
    • 19:50
    Azərbaycan güləşçisi: İslamiadada qızıl medala ümid edirdim

    Azərbaycanın sərbəst güləşçisi Ağanəzər Novruzov İslamiadada qızıl medala ümid edib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtı Ər-Riyadda keçirilən VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarında gümüş medal qazananidmançı özü jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

    74 kq çəki dərəcəsində fəxri kürsünün ikinci pilləsinə qalxan təmsilçimiz yarışa ciddi hazırlaşdığını bildirib:

    "Şükürlər olsun ki, medalsız qalmadım. Müəyyən səhvlərim oldu, final görüşümdə ehtiyatlı davranırdım. Əslində İslamiadada qızıl medala ümid edirdim. Əlindən gələni etdim ki, nə yüksək nəticəni qazanım, lakin olmadı. İnanıram ki, qarşıdakı yarışlarda eyni səhvləri buraxmayacam".

    Qeyd edək ki, Ağanəzər Novruzov həlledici görüşdə İran idmançısına 0:5 hesabı ilə uduzub.

    güləş Ağanəzər Novruzov Gümüş medal VI İslam Həmrəyliyi Oyunları

    Son xəbərlər

    21:06

    Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva Lənkəranda internat məktəbində olub

    Elm və təhsil
    20:55
    Foto
    Video

    Yasamaldakı yaşayış binasında yanğın məhdudlaşdırılıb – YENİLƏNİB-2 - VİDEO

    Hadisə
    20:52

    Premyer Liqa: Lider "Qarabağ" səfərdə "Sumqayıt"ı məğlub edib

    Futbol
    20:51
    Foto

    Kürdəmirdə uşaq bağçasında yanğın olub

    Hadisə
    20:35

    Rusiyadan rüşvət alan britaniyalı siyasətçiyə 10 il həbs cəzası verilib

    Digər ölkələr
    20:24

    Tramp: Ukrayna cümə axşamına qədər ABŞ-nin 28 bəndlik sülh planına razılıq verməlidir

    Digər ölkələr
    20:20

    Starmer: Ukrayna öz gələcəyini müəyyən etməlidir

    Digər ölkələr
    20:14

    Konqoda silahlılar qadın və uşaqlar da daxil olmaqla 89 nəfəri öldürüb

    Digər ölkələr
    20:08

    Gürcüstanlı ekspert: Azərbaycan Cənubi Qafqazda hərbi-siyasi lider olaraq önə çıxır

    Region
    Bütün Xəbər Lenti