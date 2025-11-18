İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri
    Azərbaycan cüdoçuları Riqada keçirilən turnirdə 4 medal qazanıblar

    Fərdi
    • 18 noyabr, 2025
    • 16:58
    Azərbaycan cüdoçuları Riqada keçirilən turnirdə 4 medal qazanıblar

    Azərbaycan cüdoçuları Latviyanın paytaxtı Riqada keçirilən Avropa Cüdo Ümidləri Turnirində 4 medal qazanıblar.

    "Report" Azərbaycan Cüdo Federasiyasına istinadən xəbər verir ki, Avropa Cüdo Birliyinin təşkilatçılığı ilə baş tutan turnirdə təmsilçilərimiz 2 qızıl, 1 gümüş və 1 bürünc medala yiyələniblər.

    Fəxrim Məhərrəmov (U-13, 46 kq) və Fərhad Quliyev (U-15, 60 kq) bütün rəqiblərinə qalib gələrək qızıl medal qazanıblar. Səccət Tağıyev (U-15, 42 kq) gümüş, Cahid Bayramlı (U-15, -66 kq) isə bürünc mükafata sahib çıxıb.

    Turnirdə 20 ölkədən 289 cüdoçu mübarizə aparıb.

    Azərbaycan Cüdo Federasiyası Avropa Cüdo Ümidləri Turniri Latviya

