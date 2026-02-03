Azərbaycan çempionatının ilk günündə 5 çəki dərəcəsində finalçılar müəyyənləşib
Fərdi
- 03 fevral, 2026
- 17:43
Gəncə İdman Sarayında keçirilən U-20 Azərbaycan çempionatının ilk günündə 5 çəki dərəcəsində finalçılar müəyyənləşib.
"Report" Güləş Federasiyasının mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, yunan-Roma güləşi üzrə 55, 63, 72, 82 və 97 kq çəki dərəcələrində həlledici mərhələyə vəsiqə qazanan pəhləvanların adına aydınlıq gəlib.
55 kq
Nicat İsgəndərli (Sumqayıt, "Neftçi") - Emin Cavadlı (AHİTA)
63 kq
Tural Əhmədov (AHİTA) - Əmrah Əmrahov (Masallı)
72 kq
Yusif Əhmədli (DİN, Sabirabad) - Kamran Rəcəbli ("Neftçi")
82 kq
Nicat Yeylaqaliyev (Abşeron, DİN) - Zaur Hüseynli (Abşeron)
97 kq
Mahir Qurbanlı ("Neftçi") - Rihad İbrahimli (Sumqayıt, "Neftçi")
Son xəbərlər
17:56
Sumqayıtda cüdo üzrə "İstedadların seçimi" turnirinin I turu keçiriləcəkFərdi
17:55
Foto
Goranboyda Gənclər Gününə həsr edilmiş festival keçirilirDaxili siyasət
17:51
Foto
Azərbaycanla İtaliya mədəniyyət sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edibMədəniyyət siyasəti
17:50
"İmişli" yeni futbolçu ilə müqavilə imzalayıbFutbol
17:48
"Fitch" Azərbaycan banklarını qiymətləndirib: Kapital buferlərinin azalması fonunda güclü göstəricilərMaliyyə
17:43
Azərbaycan çempionatının ilk günündə 5 çəki dərəcəsində finalçılar müəyyənləşibFərdi
17:43
Prezident: Ukrayna üçün ən mühüm təhlükəsizlik zəmanəti Aİ-ə üzv olmaqdırDigər ölkələr
17:38
Rəy
Azərbaycan-BƏƏ strateji tərəfdaşlığı - Yeni dövrün başlanğıcı – ŞƏRHAnalitika
17:37