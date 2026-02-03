İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü
    Fərdi
    • 03 fevral, 2026
    • 17:43
    Azərbaycan çempionatının ilk günündə 5 çəki dərəcəsində finalçılar müəyyənləşib

    Gəncə İdman Sarayında keçirilən U-20 Azərbaycan çempionatının ilk günündə 5 çəki dərəcəsində finalçılar müəyyənləşib.

    "Report" Güləş Federasiyasının mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, yunan-Roma güləşi üzrə 55, 63, 72, 82 və 97 kq çəki dərəcələrində həlledici mərhələyə vəsiqə qazanan pəhləvanların adına aydınlıq gəlib.

    55 kq

    Nicat İsgəndərli (Sumqayıt, "Neftçi") - Emin Cavadlı (AHİTA)

    63 kq

    Tural Əhmədov (AHİTA) - Əmrah Əmrahov (Masallı)

    72 kq

    Yusif Əhmədli (DİN, Sabirabad) - Kamran Rəcəbli ("Neftçi")

    82 kq

    Nicat Yeylaqaliyev (Abşeron, DİN) - Zaur Hüseynli (Abşeron)

    97 kq

    Mahir Qurbanlı ("Neftçi") - Rihad İbrahimli (Sumqayıt, "Neftçi")

