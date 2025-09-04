Azərbaycan boksçusu dünya çempinatına qələbə ilə başlayıb
Fərdi
- 04 sentyabr, 2025
- 16:40
Azərbaycan boksçusu Zaur Qəhrəmanov (65 kq) İngiltərənin Liverpul şəhərində keçirilən dünya çempionatına qələbə ilə başlayıb. Bu barədə "Report"a Azərbaycan Boks Federasiyasından məlumat verilib. O, 1/32 finalda Denis Brili (Almaniya) 4:1 hesabı ilə məğlub edib. Qeyd edək ki, yarış sentyabrın 14-də başa çatacaq.
