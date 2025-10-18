Azərbaycan boksçularının Avropa çempionatında ilk rəqibləri müəyyənləşib

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu Müstəqilliyin Bərpası Günü
    • 18 oktyabr, 2025
    • 10:49
    Azərbaycan boksçularının Monteneqronun Budva şəhərində keçiriləcək U-15 Avropa çempionatında ilk rəqibləri müəyyənləşib.

    "Report" Azərbaycan Boks Federasiyasının mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, yarışın ilk günündə yığmamızın 7 üzvü rinqə çıxacaq.

    18 oktyabr

    1/16 final

    Abbasəli Məmmədli (48 kq) – Luka Bondarenka (Latviya)

    Elcan Musazadə (50 kq) – Devidas Sisikis (Litva)

    İsmayıl Aslanlı (52 kq) – Giorgi Axvlediani (Gürcüstan)

    1/8 final

    Nuray Qafarova (48 kq) – Yağmur Coşqun (Türkiyə)

    Nəsrin Abdullazadə (40 kq) – Ester Moloş (Macarıstan)

    Aysan Miriyeva (46 kq) – Kenya Flud Prado (İrlandiya)

    Leyla Mahmudlu (50 kq) – Aleksandra Sinaqra (İtaliya)

    19 oktyabr

    1/8 final

    Babək Abdullayev (40 kq) – Unai Lopes Kasal (İspaniya)

    Onur Qurbanov (42 kq) – Mikolaj Rondos (Polşa)

    Vaqif Məhəmmədli (44 kq) – Kristian Varadi (Macarıstan)

    Məhəmməd Kazımzadə (46 kq) – Viktor Boqdeviç (Litva)

    Amid Ələkbərov (60 kq) – Maksim Stets (Estoniya)

    20 oktyabr

    1/8 final

    Sabir Rüstəmov (54 kq) – Davit Alixanaşvili (Gürcüstan)

    Fərhad Quliyev (57 kq) – Mixail Papazisis (Yunanıstan)/Rene Polak (Çexiya) cütünün qalibi

    Sərxan Haqverdiyev (63 kq) – Rikardo Karabas (Avstriya)

    Nurlan Müseyibli (66 kq) – Mixael Nikolayenko (İsrail)

    Zirəddin Rüstəmli (70 kq) – Tomas Vard (İngiltərə)

    21 oktyabr

    1/4 final

    Kəmalə Həsənova (52 kq) – Yeva Kubanova (Ukrayna)

    22 oktyabr

    1/4 final

    Yusif Ağakişiyev (75 kq) – Giorge Bratu (Rumıniya)

    Mehran Rəsulov (80 kq) – Giorgi Quledani (Gürcüstan)

    23 oktyabr

    1/4 final

    Məhəmməd Mustafayev (+90 kq) – Artyom Pixur (Ukrayna)

    1/2 final

    Xumar Cəfərli (75 kq) – Alina Papaşvili (Ukrayna)

    24 oktyabr

    1/2 final

    Ərdəm Təkin (90 kq) – Yonas Vokietaytis (Litva)/Axill Vinçiati (İtaliya) cütünün qalibi

    Qeyd edək ki, qaliblərin adına oktyabrın 25-də aydınlıq gələcək.

