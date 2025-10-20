İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Şimali Kipr Türk Respublikası UEFA Çempionlar Liqası
    Azərbaycan badmintonçusu beynəlxalq turnirdə bürünc medal qazanıb

    Fərdi
    • 20 oktyabr, 2025
    • 15:36
    Azərbaycan badmintonçusu beynəlxalq turnirdə bürünc medal qazanıb

    Azərbaycan badmintonçusu Edi Reski Dviçayo Çexiyanın paytaxtı Praqada keçirilən "International Challenge" kateqoriyalı "Czech Open" beynəlxalq turnirində bürünc medal qazanıb.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Badminton Federasiyasından məlumat verilib.

    Mübarizəyə əsas mərhələdən start verən idmançı ilk görüşündə fransalı Valentin Singeri mübarizədən kənarlaşdırıb - 2:0 (21:12, 21:13).

    O, 1/8 finalda Hindistan təmsilçisi Dalal Şaşvatı 2:0 (21:12, 21:19) hesabı ilə məğlub edib. 1/4 finalda hər iki setdə ispaniyalı Pablo Abiandan üstün olan badmintonçu (21:15, 21:14) yarımfinala yüksəlməklə bürünc medalı təmin edib.

    Edi Reski Dviçayo finalın bir addımlığında İndoneziya badmintonçusu Məhəmməd Yusufa uduzub - 0:2 (14:21, 17:21).

    Edi reski dviçayo badminton Bürünc medal "Czech Open"
    Azerbaijani badminton player wins bronze at int'l tournament

