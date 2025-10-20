Azərbaycan badmintonçusu beynəlxalq turnirdə bürünc medal qazanıb
Fərdi
- 20 oktyabr, 2025
- 15:36
Azərbaycan badmintonçusu Edi Reski Dviçayo Çexiyanın paytaxtı Praqada keçirilən "International Challenge" kateqoriyalı "Czech Open" beynəlxalq turnirində bürünc medal qazanıb.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Badminton Federasiyasından məlumat verilib.
Mübarizəyə əsas mərhələdən start verən idmançı ilk görüşündə fransalı Valentin Singeri mübarizədən kənarlaşdırıb - 2:0 (21:12, 21:13).
O, 1/8 finalda Hindistan təmsilçisi Dalal Şaşvatı 2:0 (21:12, 21:19) hesabı ilə məğlub edib. 1/4 finalda hər iki setdə ispaniyalı Pablo Abiandan üstün olan badmintonçu (21:15, 21:14) yarımfinala yüksəlməklə bürünc medalı təmin edib.
Edi Reski Dviçayo finalın bir addımlığında İndoneziya badmintonçusu Məhəmməd Yusufa uduzub - 0:2 (14:21, 17:21).
Son xəbərlər
16:20
Sabah Sumqayıtın bəzi ərazilərində qaz kəsiləcəkEnergetika
16:18
Sibiqa: Ukrayna enerji resurslarının alternativ tədarükü yollarını inkişaf etdirməyə hazırdırDigər ölkələr
16:18
"Barselona" Fransa klubunun futbolçusu ilə maraqlanırFutbol
16:13
Paşinyan Roma Papası ilə Azərbaycanla sülhü müzakirə edibRegion
16:08
Güc strukturları Gümrü merini bələdiyyə binasından çıxarıb - YENİLƏNİB-3Region
16:04
Qala qəsəbəsində bir nəfər süni göldə batıbHadisə
16:01
HƏMAS-ın nümayəndə heyəti Qahirədə Qəzzada atəşkəs üzrə vasitəçilərlə görüşəcəkDigər ölkələr
15:58
"Bakcell" bu həftə 1 avtomobil, 7 "iPhone 17" hədiyyə edəcək!İKT
15:55
Foto