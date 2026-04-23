İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    Avropa çempionatı: Azərbaycanın iki qadın güləşçisi yarımfinala yüksəlib

    Fərdi
    • 23 aprel, 2026
    • 14:57
    Avropa çempionatı: Azərbaycanın iki qadın güləşçisi yarımfinala yüksəlib

    Azərbaycanın iki qadın güləşçisi - Jalə Əliyeva (57 kq) və Birgül Soltanova (65 kq) Albaniyanın paytaxtı Tiranada keçirilən Avropa çempionatında yarımfinala vəsiqə qazanıb.

    "Report" xəbər verir ki, J.Əliyeva startda Amori Andriçə (Almaniya) qalib gəlib.

    1/4 finalda isə o, Finlandiya təmsilçisi Yenna Hemiaeni məğlub edib.

    B.Soltanova eyni mərhələdə Krista İntseni (Rumıniya) üstələyib.

    Ruzanna Məmmədova (62 kq) ilk mərhələdə İlona Prokopevnyuk (Ukrayna) üzərində qələbə qazanaraq qitə birinciliyinə uğuru start verib. Lakin 1/4 finalda Amina Tandelovaya (UWW) uduzan R.Məmmədova yarımfinaldan kənarda qalıb.

    Bu gün digər qadın güləşçilərdən Günay Qurbanova (59 kq) bürünc medal uğrudna qarşılaşmaya çıxacaq.

    Avropa çempionatı aprelin 26-da başa çatacaq.

    Xatırladaq ki, daha əvvəl yunan-Roma güləşçilərindən Həsrət Cəfərov (67 kq) və Qurban Qurbanov (82 kq) qızıl, Rəşad Məmmədov (55 kq), Nihat Məmmədli (60 kq), İslam Abbasov (87 kq) bürünc medal qazanıblar. Yunan-Roma güləşi millisi komanda hesabında birinci olub.

    Güləş üzrə Avropa çempionatı Jalə Əliyeva Birgül Soltanova Ruzanna Məmmədova Günay Qurbanova

    Son xəbərlər

    21:54

    Pentaqon yaxınlığında iki avtobus toqquşub, azı 23 nəfər xəsarət alıb

    Digər ölkələr
    21:37

    TÜRKPA Ermənistanda Türkiyə bayrağının yandırılmasını qınayıb

    Xarici siyasət
    21:36

    Azərbaycanın qadın güləşçiləri Avropa çempionatını 2 bürünc medalla başa vurublar - YENİLƏNİB-2

    Fərdi
    21:30

    Albaniyanın Aİ-yə üzvlüyü məsələsi müzakirə edilib

    Digər ölkələr
    21:09

    Aİ və ABŞ kritik əhəmiyyətli minerallar üzrə əməkdaşlıq barədə razılığa gəlib

    Digər ölkələr
    20:59

    Naxçıvanda ümumi uzunluğu 94 kilometrdən çox olan yollar əsaslı təmir olunacaq

    İnfrastruktur
    20:50

    Yunanıstan və Azərbaycan təhsil sahəsində əməkdaşlığı müzakirə ediblər

    Xarici siyasət
    20:42

    Türkiyə XİN: Cənubi Qafqazda yaranan sülh bəzi qüvvələrə verilən güclü bir cavabdır

    Region
    20:36

    Aİ İrana qarşı sanksiyaların yumşaldılması üçün əsas görmür

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti