Atletika üzrə Bakı çempionatı keçiriləcək

    Fərdi
    • 13 yanvar, 2026
    • 17:12
    Atletika üzrə böyüklər arasında qapalı məkanda Bakı çempionatı keçiriləcək.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Atletika Federasiyasından məlumat verilib.

    Yarış yanvarın 16-17-də baş tutacaq.

    Turnir Bakı Atletika Mərkəzində baş tutacaq.

