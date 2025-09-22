İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025

    Antonio Silva: "Strateji Əməkdaşlıq Memorandumu Azərbaycan üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir"

    Fərdi
    • 22 sentyabr, 2025
    • 13:26
    Antonio Silva: Strateji Əməkdaşlıq Memorandumu Azərbaycan üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir
    Antonio Silva

    Üzgüçülüyün İnkişafı üzrə Strateji Əməkdaşlıq Memorandumu təkcə Avropa deyil, Azərbaycan üçün də böyük əhəmiyyət kəsb edir.

    "Report" xəbər verir ki bunu Avropa Su İdmanı Federasiyasının prezidenti Antonio Silva Üzgüçülüyün İnkişafı üzrə Strateji Əməkdaşlıq Memorandumunun imzalanma mərasimindən sonra jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

    O, Azərbaycanda üzgüçülüyün inkişafı üçün dəstək göstərəcəklərini bildirib:

    "Bu təkcə Avropa deyil, Azərbaycan üçün də çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Üzgüçülüyün inkişafı üçün bütün resurslarımızı səfərbər etmək istəyirik. Bu yalnız təhsil deyil, tədqiqat istiqamətində də vacibdir. İnkişaf üçün bizə mütləq şəkildə elmi tədqiqatlar lazımdır. Bunun üçün həm magistr, həm də doktorantura tələbələrinə qrantların verilməsi nəzərdə tutulub. Belədə yeni təşəbbüslərə də imza ata biləcəyik".

    Qeyd edək ki, bu gün Memorandumu Avropa Su İdmanı Federasiyasının prezidenti Antonio Silva, Azərbaycan Üzgüçülük Federasiyasının prezidenti Zaur Əliyev, Azərbaycan İdman Akademiyasının rektoru Fuad Hacıyev və Azərbaycan Tibb Universitetinin rektoru Gəray Gəraybəyli imzalayıblar.

    Son xəbərlər

    14:18

    Ötən həftə 1130,6 ha ərazi minalardan təmizlənib

    Qarabağ
    14:12

    Bakı sakini Qaxda qoz ağacından yıxılaraq ölüb

    Hadisə
    14:12
    Foto

    Qobustanda Aqrar Biznes Festivalı və toxum sərgi-satış yarmarkası keçirilib

    ASK
    14:11
    Foto

    Növbəti köç Ağdərənin Həsənriz kəndinə çatıb, açarlar təqdim edilib – YENİLƏNİB-2

    Daxili siyasət
    13:58

    Məhkəmədə Malıbəyli və Quşçular kəndlərinə hücumla bağlı sənədlər elan edilib

    Hadisə
    13:56

    Lu Mey: "Orta Dəhlizlə Çin-Avropa ekspress marşrutunun işə salınması daşımalarda artıma təkan verib"

    İnfrastruktur
    13:56

    Baş həkim: Qarabağ Universitetinin klinikası həm təhsil, həm də tibbi xidmət müəssisəsi olacaq

    Elm və təhsil
    13:54

    Orxan Zeynalov: "TRIPP regionda enerji əlaqələrinin xarakterini dəyişəcək"

    Energetika
    13:52

    AFFA İntizam Komitəsi MOİK klubunun futbolçusunu cəzalandırıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti