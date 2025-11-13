İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    AMADA 2025-ci ilin ilk doqquz ayında idmançılardan 649 test götürüb

    Fərdi
    • 13 noyabr, 2025
    • 11:03
    AMADA 2025-ci ilin ilk doqquz ayında idmançılardan 649 test götürüb

    Azərbaycan Milli Antidopinq Agentliyi (AMADA) 2025-ci ilin ilk doqquz ayında idmançılardan 649 dopinq testi götürüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə AMADA-nın icraçı direktoru Təhminə Tağı-zadə "Konstitusiya və Suverenlik İli"nə həsr olunmuş "İdmanda hüquq və ədalət: Yeni antidopinq çərçivəsi" adı altında keçirilən beynəlxalq konfransın açılış mərasimində məlumat verib.

    Bunların 282-si yarış zamanı, 367-si isə turnirdən kənar olub.

    Bundan əlavə 68 idmançı Qeydiyyata alınmış Test Qrupunun (QTQ) nəzarətindədir.

    AMADA Təhminə Tağı-zadə konfrans test

