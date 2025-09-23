İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025

    AKF rəsmisi: "Nəticələr göstərir ki, Azərbaycan karateçiləri yüksək hazırlıq səviyyəsinə malikdirlər"

    Fərdi
    • 23 sentyabr, 2025
    • 20:53
    AKF rəsmisi: Nəticələr göstərir ki, Azərbaycan karateçiləri yüksək hazırlıq səviyyəsinə malikdirlər

    Nəticələr göstərir ki, Azərbaycan karateçiləri beynəlxalq arenada yüksək hazırlıq səviyyəsinə malikdirlər.

    Bunu "Report"a açıqlamasında Azərbaycan Karate Federasiyası prezidentinin köməkçisi Vüsal Abdullazadə deyib.

    Mingəçevirdə keçirilən "Olimpiya Ümidləri" beynəlxalq karate turniri ilə bağlı danışan federasiya rəsmisi idmançıların hazırlıq səviyyəsinin yüksək olduğunu söyləyib:

    "Nəticələr göstərir ki, Azərbaycan karateçiləri beynəlxalq arenada yüksək hazırlıq səviyyəsinə malikdirlər. Turnirin yüksək səviyyədə təşkili üçün böyük işlər görüldü. Bu gün Mingəçevirdə idman bayramı yaşandı. Ən xırda detallara qədər düşünülmüş təşkilati işlər karateçilərə və tamaşaçılara rahat və təhlükəsiz mühit yaratdı. Burada federasiyanın peşəkar komandasının zəhmətini xüsusilə vurğulamaq istəyirəm."

    AKF-nin fəaliyyətinə də toxunan V.Abdullazadə rəhbərliyin idmana göstərdiyi diqqət və qayğını xüsusi vurğulayıb:

    "Federasiya olaraq biz daim inkişafı, şəffaflığı və peşəkarlığı əsas götürürük. Bu sahədə Azərbaycan Karate Federasiyasının prezidenti Ülvi Quliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən layihələr, idarə heyətinin sistemli fəaliyyəti və peşəkar komandanın fədakarlığı idmançılarımız üçün böyük imkanlar açır. Məhz bu birlik və koordinasiyalı iş nəticəsində Azərbaycan karatesi beynəlxalq arenada uğurla təmsil olunur."

    Qeyd edək ki, III MDB Oyunlarına hazırlıq xarakteri daşıyan turnirdə ümumilikdə 300 idmançı uşaq, yeniyetmə və gənclər arasında mübarizə aparıblar. Komanda hesabında Azərbaycan birinci, Türkiyə ikinci, Küveyt isə üçüncü yeri tutub.

    Karate Azərbaycan Milli Karate Federasiyası “Olimpiya Ümidləri”

    Son xəbərlər

    22:22

    Azərbaycan Prezidenti BMT-nin Nyu-Yorkdakı mənzil-qərargahında Aleksandr Stubb ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    22:18

    Xamenei: İranın nə nüvə silahına ehtiyacı var, nə də onu istehsal etməyə niyyəti

    Region
    22:16

    Ərdoğan: Türkiyə Rusiya ilə Ukrayna arasında atəşkəsin təmin olunması üçün çalışacaq

    Region
    22:11

    İndoneziya Qəzzaya BMT-nin sülhməramlı missiyası çərçivəsində hərbçi göndərməyə hazırdır

    Digər ölkələr
    22:06

    Yunanıstanda həmkarlar ittifaqları qiymət artımına görə tətil edəcək

    Digər ölkələr
    21:58

    Türkiyə Azərbaycan və daha iki ölkə ilə Avropaya enerji ixracı barədə razılığa gəlib

    Xarici siyasət
    21:57
    Foto

    İlham Əliyev BMT-nin Nyu-Yorkdakı mənzil-qərargahında Keniya Prezidenti ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    21:53
    Video

    Aşirabad və Aşnak toponimi - türk tarixinin izi - Qərbi Azərbaycan Xronikası

    Daxili siyasət
    21:48

    KİV: Suriya və İsrail sentyabrın 24-ü və ya 25-də saziş imzalaya bilər

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti