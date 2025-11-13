İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    ACF prezidenti İmişlidə yeni fəaliyyətə başlamış cüdo zalına baxış keçirib

    Fərdi
    • 13 noyabr, 2025
    • 21:15
    ACF prezidenti İmişlidə yeni fəaliyyətə başlamış cüdo zalına baxış keçirib

    Azərbaycan Cüdo Federasiyasının (ACF) prezidenti Rəşad Nəbiyev İmişlidə yeni fəaliyyətə başlamış cüdo zalına baxış keçirib.

    "Report" xəbər veirr ki, qurum rəhbəri səfər çərçivəsində məşq prosesi və yaradılmış şəraitlə tanış olub, məşqçi heyəti və idmançılarla görüşərək onların fikirlərini dinləyib.

    Qeyd olunub ki, cüdonun daha da kütləviləşdirilməsi ilə uşaqların, yeniyetmələrin və gənclərin fiziki və mənəvi cəhətdən sağlam inkişafına töhfə vermək ACF-in əsas prioritetlərindən biridir.

    Görüş zamanı İmişli rayonunda, eləcə də ümumilikdə regionda cüdonun inkişaf perspektivləri müzakirə olunub və bu istiqamətdə həyata keçiriləcək əlavə tədbirlər barədə müvafiq tapşırıqlar verilib.

