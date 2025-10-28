İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    ABFF prezidenti: "Azərbaycan qol güləşi üzrə dünya çempionatında mütləq qalib gəlməlidir"

    Fərdi
    • 28 oktyabr, 2025
    • 13:02
    ABFF prezidenti: Azərbaycan qol güləşi üzrə dünya çempionatında mütləq qalib gəlməlidir

    Azərbaycan qol güləşi üzrə dünya çempionatında mütləq qalib gəlməlidir.

    "Report" xəbər verir ki bunu Azərbaycan Bodibildinq və Fitnes Federasiyasının (ABFF) prezidenti Rauf Bunyatəliyev jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.

    O, Bakıda keçirilən qol güləşi üzrə dünya çempionatında məhz Azərbaycan komandasının qalib gələcəyinə inanır:

    "Yarışda 30-a yaxın ölkə təmsil olunur. Dünya çempionatı 4 gün davam edəcək. Hər günün ikinci yarısında final mərhələləri olacaq. Azərbaycan mundialda geniş tərkibdə təmsil olunur. İnanırıq ki ümumi komanda hesabında çox gözəl nəticə göstərəcəyik. Son iki ildə keçirilən həm Avropa, həm də dünya çempionatlarında komanda hesabında qalib olmuşuq. Doğma vətəndə də mütləq qalib olmalıyıq".

    Qeyd edək ki, dünya çempionatına 30 ölkədən 400-dən çox idmançı qatılıb.

    qol güləşi dünya çempionatı ABFF Rauf Bünyatəliyev

    Son xəbərlər

    13:55

    Norveçli olimpiya çempionu vəfat edib

    Fərdi
    13:50

    Lavrov: Rusiya Trampın Ukrayna böhranının həllinə can atdığına ümid edir

    Region
    13:44

    "Azəristiliktəchizat"ın yığılmış zərəri 133 milyon manatı keçib

    Maliyyə
    13:44

    Şəhid bacısı: Valideynlərimin bu günü görmədən dünyadan köçmələrinə heyfslənirəm

    Daxili siyasət
    13:43

    Zelenski sabiq merin vətəndaşlıqdan məhrum edilməsinin səbəbini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    13:39

    AMB sığorta sektorunun maliyyə dayanıqlılığını gücləndirmək istəyir

    Maliyyə
    13:30
    Foto
    Video

    Leyla Əliyeva Şuşa məscidi üçün hazırlanan dünya xalçaçılıq tarixinin ən böyük dairəvi xalçası ilə tanış olub

    Mədəniyyət siyasəti
    13:29

    AQP rəsmisi: "Palata birgə qiymətləndirmə standartlarının yenilənməsi üzərində işləyir"

    Maliyyə
    13:28
    Foto

    Ağdaşda ilk dəfə Heyva Festivalı keçirilib

    ASK
    Bütün Xəbər Lenti