    17 yaşadək cüdoçular arasında Abşeron-Xızı bölgəsi üzrə region birinciliyi keçiriləcək

    Fərdi
    • 21 oktyabr, 2025
    • 15:39
    17 yaşadək cüdoçular arasında Abşeron-Xızı bölgəsi üzrə region birinciliyi keçiriləcək.

    "Report" Azərbaycan Cüdo Federasiyasının mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, turnirdə Xızı, Abşeron və Sumqayıt idmançıları mübarizə aparacaqlar.

    Yarışın keçirilməsində məqsəd yeniyetmə cüdoçu bazasını formalaşdırmaq və kvotalar əsasında ölkə birinciliyində iştirak edəcək idmançıları müəyyənləşdirməkdir. Həmçinin regional birincilik millinin heyətinə seçim üçün vacib reytinq xalları qazandıracaq.

    Qeyd edək ki, turnir oktyabrın 25-26-da Sumqayıt Olimpiya İdman Kompleksində təşkil olunacaq.

    cüdo Azərbaycan Cüdo Federasiyası region birinciliyi

