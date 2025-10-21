17 yaşadək cüdoçular arasında Abşeron-Xızı bölgəsi üzrə region birinciliyi keçiriləcək
Fərdi
- 21 oktyabr, 2025
- 15:39
17 yaşadək cüdoçular arasında Abşeron-Xızı bölgəsi üzrə region birinciliyi keçiriləcək.
"Report" Azərbaycan Cüdo Federasiyasının mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, turnirdə Xızı, Abşeron və Sumqayıt idmançıları mübarizə aparacaqlar.
Yarışın keçirilməsində məqsəd yeniyetmə cüdoçu bazasını formalaşdırmaq və kvotalar əsasında ölkə birinciliyində iştirak edəcək idmançıları müəyyənləşdirməkdir. Həmçinin regional birincilik millinin heyətinə seçim üçün vacib reytinq xalları qazandıracaq.
Qeyd edək ki, turnir oktyabrın 25-26-da Sumqayıt Olimpiya İdman Kompleksində təşkil olunacaq.
Son xəbərlər
16:48
Azərbaycanın aqrar sektorunda BOT modelinin tətbiqi 8 milyon manata başa gələcəkİnfrastruktur
16:47
"Atletik"in baş məşqçisi: "Qarabağ" çox yaxşı komandadır"Futbol
16:46
Video
"Haber Global" İlham Əliyevin Qazaxıstana dövlət səfəri ilə bağlı material hazırlayıbRegion
16:44
Azərbaycanın çimərlik güləşçiləri növbəti il Dünya Seriyasında bütün çəki dərəcələrində çıxış edəcəkFərdi
16:42
Azərbaycan və Qazaxıstan prezidentləri "Alem.ai" Beynəlxalq Süni İntellekt Mərkəzində olublarXarici siyasət
16:42
Sabunçuda qəsdən adam öldürməkdə şübhəli bilinən şəxs tutulubHadisə
16:41
Bakı, Sumqayıt və Gəncə Apellyasiya Məhkəmələrinə hakimlər təyin ediləcək - ƏLAVƏ OLUNUBMilli Məclis
16:35
Ali Məhkəməyə yeni hakimlər təyin ediləcək - ƏLAVƏ OLUNUBMilli Məclis
16:33