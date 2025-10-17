İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu

    Vüqar Əhmədov Şamaxıda vətəndaşları qəbul edib

    Energetika
    • 17 oktyabr, 2025
    • 17:22
    Vüqar Əhmədov Şamaxıda vətəndaşları qəbul edib

    Bu gün "Azərişıq" ASC-nin sədri Vüqar Əhmədov Şamaxı Elektrik Şəbəkəsinin inzibati binasında Şamaxı və Qobustan rayonlarından olan vətəndaşlarla görüşüb.

    "Report" səhmdar cəmiyyətinə istinadən xəbər verir ki, qəbul zamanı "Azərişığ"ın fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olan müvafiq müraciətlər cavablandırılıb, qaldırılan bəzi məsələlərin yerindəcə həlli ilə bağlı tədbirlər görülüb.

    Həlli araşdırma tələb edən məsələlərlə əlaqədar yazılı müraciət qeydə alınaraq aidiyyəti şöbələrin icraatına göndərilib.

    "Azərişıq" ölkənin bütün regionlarında mütəmadi olaraq maarifləndirici tədbirlər həyata keçirir. Bölgələrdə vətəndaşlarla görüşlər təşkil olunur, onların təklif və tövsiyələri dinlənilir. Məqsəd abonentlərin dayanıqlı və fasiləsiz elektrik enerjisi ilə təmin olunması, elektrik enerjisi itkilərinin minimuma endirilməsidir.

    Azərişıq Vüqar Əhmədov Vətəndaş qəbulu

    Son xəbərlər

    18:06

    Ceyhun Bayramov İƏT Əmək Mərkəzinin baş direktoru ilə görüşüb

    Digər
    18:04

    Bu ilin 9 ayında 152 cinayətkar qrup zərərsizləşdirilib

    Daxili siyasət
    18:02

    IMF ilin sonuna qədər Ermənistan üçün yeni "Stand-by" proqramını təsdiqləyə bilər

    Maliyyə
    18:00
    Foto

    AQTA bal yarmarkasında yoxlama keçirib, uyğunsuzluqlar aşkarlanıb

    Daxili siyasət
    18:00

    Bu ilin 9 ayında qeydə alınmış cinayətlərin 92,4 faizi açılıb

    Daxili siyasət
    17:59

    "Naxçıvan"ın baş məşqçisi: "Layiqli mübarizə apararaq, sonda qələbə qazanan tərəf olduq"

    Komanda
    17:57
    Foto

    Vilayət Eyvazov DİN əməkdaşlarına müsbət nəticələrə görə arxayınçılığa yol verilməməsini tapşırıb

    Daxili siyasət
    17:57
    Foto

    Azərbaycanda ilk dəfə olaraq D-8 Həftəsi keçirilir

    Energetika
    17:51

    Ayxan Abbasov: "Şamaxı"nın toparlanmağa ehtiyacı var"

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti